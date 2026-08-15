Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026

As marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares foram reconhecidas nesta sexta-feira (14), durante o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026. Com o tema “Conexões que Marcam”, a cerimônia foi realizada no Cerimonial Conceição Hall e reuniu empresários e lideranças em uma noite de celebração, reconhecimento e conexões. Os apresentadores da noite foram Daniela Abreu e Will Loyola.





Consolidado ao longo de 24 edições como uma das principais premiações empresariais do Espírito Santo, o PGE tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 16 e 19 de abril de 2026. O levantamento identifica as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses em diferentes segmentos e revela um dos principais ativos de uma empresa: a capacidade de permanecer na memória e na preferência do público. São marcas que conquistaram espaço na vida dos consumidores por meio da excelência, da consistência e de um relacionamento genuíno com seu público. Empresas que ofertam bons produtos e serviços e, criam experiências, confiança e vínculos que permanecem.





“Conexões que Marcam” traduz justamente essa evolução do PGE: uma experiência que vai além da premiação para celebrar as histórias, os encontros e as relações que ajudam a construir marcas fortes e relevantes. Assim, o prêmio reafirma seu papel de valorizar o empreendedorismo local e destacar a força do mercado regional.





Para tornar a noite ainda mais especial, a festa contou com um show exclusivo da dupla sertaneja Munhoz & Mariano, além da apresentação do DJ Lebarch. Os convidados também puderam participar de ativações especiais, com brindes e experiências preparadas para a noite. PGE Linhares 2026.