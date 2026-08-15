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Renata Rasseli

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026

Com o tema “Conexões que Marcam”, 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial reúne empresários e lideranças nesta sexta-feira (14), no Cerimonial Conceição Hall

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 09:26

Públicado em 

15 ago 2026 às 09:26
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Os vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026
Os vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026 PGE Linhares

As marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares foram reconhecidas nesta sexta-feira (14), durante o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026. Com o tema “Conexões que Marcam”, a cerimônia foi realizada no Cerimonial Conceição Hall e reuniu empresários e lideranças em uma noite de celebração, reconhecimento e conexões. Os apresentadores da noite foram Daniela Abreu e Will Loyola. 


Consolidado ao longo de 24 edições como uma das principais premiações empresariais do Espírito Santo, o PGE tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 16 e 19 de abril de 2026. O levantamento identifica as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses em diferentes segmentos e revela um dos principais ativos de uma empresa: a capacidade de permanecer na memória e na preferência do público. São marcas que conquistaram espaço na vida dos consumidores por meio da excelência, da consistência e de um relacionamento genuíno com seu público. Empresas que ofertam bons produtos e serviços e, criam experiências, confiança e vínculos que permanecem. 


“Conexões que Marcam” traduz justamente essa evolução do PGE: uma experiência que vai além da premiação para celebrar as histórias, os encontros e as relações que ajudam a construir marcas fortes e relevantes. Assim, o prêmio reafirma seu papel de valorizar o empreendedorismo local e destacar a força do mercado regional. 


Para tornar a noite ainda mais especial, a festa contou com um show exclusivo da dupla sertaneja Munhoz & Mariano, além da apresentação do DJ Lebarch. Os convidados também puderam participar de ativações especiais, com brindes e experiências preparadas para a noite. PGE Linhares 2026.

Munhoz e Mariano no PGE Linhares 2026
A dupla sertaneja Munhoz & Mariano agitou o PGE Linhares 2026 PGE Linhares
Alair José Giuriato - diretor executivo Sicoob Conexão (patrocinador do PGE Linhares 2026)
Alair José Giuriato,  diretor executivo Sicoob Conexão e patrocinador do PGE Linhares 2026 PGE Linhares
a diretora das Regionais da Rede Gazeta Maria Helena Vargas e Antônio Lindenberg
A diretora das Regionais da Rede Gazeta Maria Helena Vargas e Antônio Lindenberg PGE Linhares
Gabriela Martins e Raquel Lopes
Gabriela Martins e Raquel Lopes, da TV Gazeta PGE Linhares
Os apresentadores do PGE Linhares Will Loyola e Daniela Abreu
Os apresentadores do PGE Linhares Will Loyola e Daniela Abreu PGE Linhares

Confira todas as fotos do evento neste link.

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Renata Rasseli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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