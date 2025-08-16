Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Campeões do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Foi super prestigiada a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, que celebra as marcas mais lembradas pelos linharensesnesta sexta-feira (15), no Conceição Hall. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", a 23ª edição do PGE contou com a apresentação dos jornalistas Will Loyola e Gabi Manganelli.
A premiação valoriza as marcas que estão na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.
A festa foi embalada por um show exclusivo de Paulo Miklos - músico, ator e ex-vocalista da banda Titãs . A premiação é realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob.
"Para nós, do Sicoob, é uma alegria mais uma vez junto com a Gazeta estar aqui compartilhando com todo os ganhadores o prêmio Gazeta Empresarial de Linhares. Esse prêmio realmente é um marco para o município porque fomenta o desenvolvimento, porque reconhece o esforço e dedicação de todo empresariado linharense."
Alair Giuriato - Diretor Executivo Sicoob Conexão
"O PGE é muito mais que uma premiação, e nós da Rede Gazeta acreditamos que um reconhecimento como esse movimenta a economia e incentiva as pessoas a consumirem localmente. Isso acaba aproximando clientes das marcas aumentando ainda mais essa relação de confiança entre eles. "
Maria Elena Lani - Gerente Comercial Gazeta Norte
Will Loyola e Gabi Manganelli: apresentadores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Paulo Miklos fez showzão no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Troféu do Will Loyola e Gabi Manganelli: apresentadores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias
Todas as fotos do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares estão neste link.
