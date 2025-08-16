  • Renata Rasseli
Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Vitória
Publicado em 16/08/2025 às 10h54
Campeões do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Campeões do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Foi super prestigiada a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares,  que celebra as  marcas mais lembradas pelos linharensesnesta sexta-feira (15), no  Conceição Hall. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", a 23ª edição do PGE contou com a apresentação dos jornalistas Will Loyola e Gabi Manganelli.  

A premiação valoriza as marcas que estão na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.

A festa foi embalada por um show exclusivo de Paulo Miklos -  músico, ator e ex-vocalista da banda Titãs . A premiação é realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob.

"Para nós,  do Sicoob,  é uma alegria mais uma vez junto com a Gazeta estar aqui compartilhando com todo os ganhadores o prêmio Gazeta Empresarial de Linhares. Esse prêmio realmente é um marco para o município porque fomenta o desenvolvimento, porque reconhece o esforço e dedicação de todo empresariado linharense."

Alair Giuriato - Diretor Executivo Sicoob Conexão

"O PGE é muito mais que uma premiação, e nós da Rede Gazeta acreditamos que um reconhecimento como esse movimenta a economia e incentiva as pessoas a consumirem localmente. Isso acaba aproximando clientes das marcas aumentando ainda mais essa relação de confiança entre eles. "

Maria Elena Lani - Gerente Comercial Gazeta Norte

Will Loyola e Gabi Manganelli: apresentadores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Will Loyola e Gabi Manganelli: apresentadores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Paulo Micklos no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Paulo Miklos fez showzão no Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Troféu do Will Loyola e Gabi Manganelli: apresentadores do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025. Crédito: Daniel Dias

Todas as fotos do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares estão neste link. 

