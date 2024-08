Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2024

Foi super badalada a festa da 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, que valoriza as empresas que se destacam em diversos segmentos, nesta sexta-feira (09), no Conceição Hall, em Linhares.



Com o tema "Exemplos que inspiram", o evento reconhece as marcas que mais foram lembradas por 400 entrevistados de Linhares, em uma pesquisa realizada pela Markka Pesquisa de Mercado nos dias 06 e 07 de maio. O patrocinador do PGE Linhares é o Sicoob.