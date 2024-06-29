Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Confira como foi o Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2024

Publicado em
29 jun 2024 às 13:02
12ª edição Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus
12ª edição Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus Crédito: Daniel Dias
Que noite! A 12ª edição Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus agitou a noite da última sexta-feira (28), no Ginásio da Escola Master. A apresentação ficou por conta dos jornalistas Aurélio de Freitas e Gabi Manganeli.
Com o tema "Exemplos que inspiram", o PGE, que teve patrocínio do Sicoob Conexão, reconheceu e reuniu as marcas mais lembradas pelos mateenses, entre elas Escola Master, SOMA Urbanismo, Fiat MVC e Boroto Calçados.
A pesquisa foi feita pela Markka Pesquisa de Mercado nos dias 7 e 8 de março de 2024, com 300 entrevistados.
E, claro, além de muita celebração, a festa ainda teve música boa, com shows do cantor Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba, e da dupla sertaneja Anna Júlia & Mariana.

Confira os registros da festa:

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2024

Veja Também

A Gazeta integra o

Saiba mais
São Mateus Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança