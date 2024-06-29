Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Veja quem prestigiou a noite de autógrafos de "Mulheres no Espírito Santo"

Publicado em
29 jun 2024 às 11:19
Mulheres no Espírito Santo - Acelerando e Inspirando Carreiras
Mulheres no Espírito Santo - Acelerando e Inspirando Carreiras Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi um sucesso, com a livraria Leitura do Shopping Vitória lotada, o lançamento do livro Mulheres no Espírito Santo - Acelerando e inspirando carreiras, que reúne as histórias de vida e de empreendedorismo de 23 mulheres que fazem história e inspiram em nosso Estado.
A obra nasceu a partir de Ana Paula França, CEO do Acelera Mulheres, que juntou todas essas mulheres e se uniu à editora Leader, com coordenação de Andrea Roma, do selo editorial Série Mulheres, registrado em mais de 170 países. O selo tem como objetivo transformar histórias reais em autobiografias inspiracionais, com relatos de mulheres que desafiaram limites, quebraram barreiras e conquistaram seus lugares de destaque nos mais diversos campos profissionais. Emocionante. A Série Mulheres é o único movimento literário feminino reconhecido pelo Ranking Brasil.
Fernanda Marin e Ana Paula França Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernanda, Celia e Luciana Nolasco
Mulheres no Espírito Santo com certeza é leitura obrigatória para quem busca o empoderamento feminino e o sucesso profissional em qualquer área. Veja quem circulou pelo happening na galeria de Mônica Zorzanelli.
Lourdes Ferolla, Patricia Castro e Flávia Gama Crédito: Mônica Zorzanelli
João Modenesi, e Roberta Drummond e os filhos Lauro e João Vitor Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduarda Buaiz, Flávia da Veiga e Bartira Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Sandra Matias e Celina Lievori Crédito: Mônica Zorzanelli
Veronica Lopes, Lourdes Ferolla e Lais Ferolla Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavia Gama e Flávia da Veiga Crédito: Mônica Zorzanelli
Eulalia Chieppe, Ana Claudia Cardozo, Andréia Lopes, Nazaré Neves e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Magalhães e Karla Abad Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do livro Mulheres no Espírito Santo

Literatura Sociedade Coluna Social
