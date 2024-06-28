Jantar beneficente da Fundação Praia do Canto movimenta o Iate Clube do ES

Fazer o bem faz bem. A prova foi dada na noite da última quarta-feira (26), no Iate Clube do Espírito Santo, palco do 3º Jantar Solidário Além Mar.
Dezoito renomados chefs capixabas uniram forças para preparar um menu especial, cuja renda foi destinada à Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que apoia 240 crianças na região da Grande São Pedro, em Vitória. O anfitrião Fabiano Pereira
, comodoro do Iate, e a diretora da ONG Patricia Asseff, receberam mais de 400 pessoas, que foram recepcionadas com uma apresentação musical por crianças e adolescentes assistidos pela fundação.
O salão foi da festa foi decorado com telas de arte pintadas pelos próprios beneficiados, trazendo um toque especial e pessoal ao evento. Todos os ingressos foram vendidos, demonstrando o forte engajamento pela causa. Entre os presentes estavam o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, e o procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal.
As estrelas da noite que assinaram o menu e doaram seu tempo e trabalho pela causa: Juarez Campos, Pedro Kucht, Raissa Franzotti, Mônica Castelli, Dunga Dantas, Hugo Grassi, Michele Marques, Assis Teixeira, Brígida Alexandre, Sâmia Sassine, Toninha Denadai, Meira Gama, Ero Coutinho, Vinícius Cavalcante, Júlia Faria, Danilo Faria, Rodrigo Carramanhos e Flávia Gama.