Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Jantar beneficente da Fundação Praia do Canto movimenta o Iate Clube do ES

28 jun 2024 às 03:00
O comodoro do Iate Clube do ES, Fabiano Pereira, Diretora da ONG Patricia Asseff e os chefs do jantar Além Mar
O comodoro do Iate Clube do ES, Fabiano Pereira, Diretora da ONG Patricia Asseff e os chefs do jantar Além Mar Crédito: Italo Spagnol
Fazer o bem faz bem. A prova foi dada na noite da última quarta-feira (26), no Iate Clube do Espírito Santo, palco do  3º Jantar Solidário Além Mar. Dezoito renomados chefs capixabas uniram forças para preparar um menu especial, cuja renda foi destinada à Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que apoia 240 crianças na região da Grande São Pedro, em Vitória. O anfitrião Fabiano Pereira, comodoro do Iate, e a diretora da ONG Patricia Asseff, receberam mais de 400 pessoas, que foram recepcionadas com uma apresentação musical por crianças e adolescentes assistidos pela fundação.
O  salão foi da festa foi decorado com telas de arte pintadas pelos próprios beneficiados, trazendo um toque especial e pessoal ao evento. Todos os ingressos foram vendidos, demonstrando o forte engajamento pela causa. Entre os presentes estavam o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, e o procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal.
Paula e Lorenzo Pazolini e Fabiano Pereira, Comodoro do Iate
Paula Pazolini, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira Crédito: Italo Spagnol
Livia Dorsch e Ivana Ruy
Livia Dorsch e Ivana Ruy Crédito: Italo Spagnol
As estrelas da noite que assinaram o menu e doaram seu tempo e trabalho pela causa: Juarez Campos, Pedro Kucht, Raissa Franzotti, Mônica Castelli, Dunga Dantas, Hugo Grassi, Michele Marques, Assis Teixeira, Brígida Alexandre, Sâmia Sassine, Toninha Denadai, Meira Gama, Ero Coutinho, Vinícius Cavalcante, Júlia Faria, Danilo Faria, Rodrigo Carramanhos e Flávia Gama.
Vicente e Edilene Chieppe
Vicente Jorge e Edilene Chieppe Crédito: Kd Imagem
Patricia Asself, Brigida Alexandre e Janine Manhães
Patricia Asself, Brigida Alexandre e Janine Manhães Crédito: Italo Spagnol
João Luiz Damian e Neila Nara Neiva
João Luiz Damian e Neila Nara Neiva Crédito: Kd Imagem
Sueli Chieppe e Benjamin Baptista Filho
Sueli Chieppe e Benjamin Baptista Filho Crédito: Italo Spagnol
Francisco Berdeal, Patricia Asseff e Fabiano Pereira
Francisco Berdeal, Patricia Asseff e Fabiano Pereira Crédito: Italo Spagnol
Edelweiss Ribeiro Leite Soares e Kitia Perciano
Edelweiss Ribeiro Leite Soares e Kitia Perciano Crédito: Italo Spagnol
Renata Rasseli, Flávia Gama e Andréia Lopes
Renata Rasseli, Flávia Gama e Andréia Lopes Crédito: Kd Imagem
Maria Luiza Fontenelle, Claudia Louzada e Zezé Monteiro
Maria Luiza Fontenelle, Claudia Louzada e Zezé Monteiro Crédito: Italo Spagnol
Alice Cardoso, Patricia Asseff e Enrico Sperancin
Alice Cardoso, Patricia Asseff e Enrico Sperancin Crédito: Kd Imagem
Crianças da Beneficente Praia do Canto (FBPC), o prefeito Lorenzo Pazolini e Paula Pazolini, o comodoro Fabiano Pereira
Crianças e adolescente da Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), o prefeito Lorenzo Pazolini e Paula Pazolini e  o comodoro Fabiano Pereira Crédito: Italo Spagnol
Imprensa prestigiou o jantar Além Mar
Imprensa prestigiou o jantar Além Mar Crédito: Italo Spagnol

