Almoço solidário da Afecc presta homenagem a Cláudia Scarton em Vitória

Foi super prestigiado e emocionante o almoço “Afecc com Afeto”, oferecido pelo Shopping Vitória para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), nesta terça-feira 28), no restaurante Camarada Camarão. O encontro, que reuniu cerca de 120 convidadas solidárias, prestou uma homenagem especial a ex-diretora da Afecc Cláudia Scarton, que faleceu em abril deste ano em decorrência de um câncer. O vídeo (acima) mostrou fotos de Claudia com outras voluntárias em diversos momentos, destacando sua atuação na Afecc e nos eventos de arrecadação de fundos para os projetos da Associação.

O evento contou com a doação de sapatos e bolsas, que serão vendidos no Bazar da Afecc, e um leilão de 25 peças que foram doadas por artistas, joalheiros e empresários. Todas foram arrematadas no evento, totalizando uma arrecadação total de R$ 66.780,00, já incluído o valor também doado pelo leiloeiro Alexandre Buaiz.

Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, agradeceu o envolvimento dos participantes e colaboradores do almoço e ressaltou que tanto a arrecadação do leilão quanto o valor a ser obtido com a venda das roupas, bolsas e sapatos no Bazar da Afecc serão utilizados para a compra de próteses mamárias para as pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita.