Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Almoço solidário arrecada fundos para projetos da Afecc em Vitória

Publicado em
25 mai 2023 às 03:00
Mariana Buaiz, Patricia Asseff, Alexandre Buaiz, Marilucia Dalla e Lea Penedo
Mariana Buaiz, Patricia Asseff, Alexandre Buaiz, Marilucia Dalla e Lea Penedo: tarde solidária em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
O 7º Almoço Solidário em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) reuniu 140 mulheres, nesta quarta-feira (24), na Vitória Motors Mercedes-Benz. As participantes  doaram bolsas e sapatos seminovos que serão comercializados no Bazar da Afecc e participaram de um leilão solidário que arrecadou R$ 32.917,50  para a entidade. Toda a arrecadação será  utilizada na compra de próteses mamárias para as pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. O catering foi assinado pela Caçarola Cozinha Artesanal. 

Recado da presidente

“Atualmente, cerca de 260 mulheres aguardam para fazer a reconstrução da mama no Santa Rita. Tenham certeza de que a ação  é de muita importância para as nossas pacientes. Todos que participaram desse evento contribuíram muito para a causa da Afecc”.

As madrinhas deste ano foram Alice Sarcinelli, Carol Aon Madeira, Claudia Quintela Torres, Marcela Raizer, Mariana Rizzi Dalla Bernardina, Patrícia Brotto Castro, Paula Baião, Raigna Vasconcelos, Roberta Drummond e  Zildinha Helal. Confira quem prestigiou o evento na galeria de Mônica Zorzanelli. 

7º Almoço Solidário da Afecc

ANIVERSÁRIO

Cristina Rasseli e Toni Caus comemoraram o aniversário dos filhos Antônio e Clarice Rasseli Caus
Cristina Rasseli e Toni Caus comemoraram o aniversário dos filhos Antônio e Clarice Rasseli Caus, no Vila Pindô Crédito: Cloves Louzada

Bodas de Esmeralda

Ana e Hugo Caiado vão celebrar 40 anos de casamento neste sábado (27), no Rio de Janeiro. Para marcar a comemoração, o noivo preparou uma aliança de esmeraldas para o casal. 

Brinquedos educativos

João Pedro Saleme Colnago, proprietário da João-de-Barro Brinquedos Educativos, acaba de lançar um serviço de locação  dos seus produtos para festas infantis. Os combos incluem brinquedos, monitoria, transporte, montagem e os tapetes emborrachados. 

Festa junina

No dia 16 de junho, às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo será palco da tradicional Festa Junina. A noite encantadora terá a temática de cordel, com o show de Rodrigo Balla.  Delícias típicas não vão faltar para os associados e convidados se juntarem no Clube. 

Almoço festivo

Valdecir Torezani convida para o almoço de comemoração dos 48 anos da Imobiliária Universal, nesta sexta-feira (26), na Fazenda Miguel.

ENCONTRO 

Ariadne Basseti, Mariane Limonge, Luiz Sobral Vieira JR, Fanilda Barros e Priscila Valentim
Ariadne Basseti, Marianne Limonge, Luiz Sobral Vieira Jr, Fanilda Barros e Priscila Valentim: time de especialistas reunidos para gravar um conteúdo sobre sídrome da congestão pélvica Crédito: Rodolfo Feliz

Café com Ellas

A empresária Mayka Schneider é palestrante confirmada para a 2ª Edição do Café de Negócios com Ellas com tema central “Mulheres poderosas empoderam outras”. Ela vai conversar sobre transição de carreira a convite da empresária Elayne Borel, pioneira no Espírito Santo em montar um movimento para impulsionar mulheres empresárias a falarem de negócios e trocarem de experiências, ação que acontece há seis anos. O encontro será nesta quinta-feira (25), no Coco Bambu Vitória, e é voltado para um público seleto.

Homanagem

Rodrigo Barbosa confirmou presença na Sessão Solene do Solo Espírito-Santense nesta quinta-feira (25), às 19 horas, na Prefeitura de Vitória. Ele será homenageado na área de Engenharia/Construção Civil. Parabéns!

Vernissage

É nesta quinta-feira (25)o vernissage da individual ‘Paisagem ainda que’ do artista mineiro Manfredo de Souzanetto, na Matias Brotas. As galeristas Sandra Matias e Lara Brotas recebem também durante a abertura o empresário Juarez Gustavo Soares, que foi um dos primeiros capixabas a colecionar a obra de Manfredo, o primeiro capixaba e o 24º brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest.

Moqueca capixaba

Em Vitória desde o início da semana, Manfredo de Souzanetto degustou a moqueca capixaba nesta quarta-feira (24), no Restaurante São Pedro, ao lado dos amigos Arlindo Porto e Léo Bahia. 

Novo menu

O Balthazar lança nome nesta quinta-feira (25), às 20h, com a presença de convidados e da imprensa. 

