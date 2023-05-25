Almoço solidário arrecada fundos para projetos da Afecc em Vitória

O 7º Almoço Solidário em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc)
reuniu 140 mulheres, nesta quarta-feira (24), na Vitória Motors Mercedes-Benz. As participantes doaram bolsas e sapatos seminovos que serão comercializados no Bazar da Afecc e participaram de um leilão solidário que arrecadou R$ 32.917,50 para a entidade. Toda a arrecadação será utilizada na compra de próteses mamárias para as pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. O catering foi assinado pela Caçarola Cozinha Artesanal.
As madrinhas deste ano foram Alice Sarcinelli, Carol Aon Madeira, Claudia Quintela Torres, Marcela Raizer, Mariana Rizzi Dalla Bernardina, Patrícia Brotto Castro, Paula Baião, Raigna Vasconcelos, Roberta Drummond e Zildinha Helal. Confira quem prestigiou o evento na galeria de Mônica Zorzanelli.