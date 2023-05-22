Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Karina Mazzini e Rubia Galvão dizem sim-sim na Pedra Azul

Publicado em
22 mai 2023 às 03:00
Rubia Galvão e Karina Mazzini
Rubia Galvão e Karina Mazzini: sim-sim na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli
Em uma cerimônia intimista na Pedra Azul, Karina Mazzini e Rubia Galvão selaram a união nesta sexta-feira (19), dia do aniversário de Karina, no Condomínio Villagio Verdi, ao lado da família e amigos. A celebração foi conduzida pelo casal José Mauro Fantoni e Renata Pessoti, que falou sobre a importância do amor sob todas suas formas, durante o discurso emocionado. Em seguida, foi realizado o  casamento civil por um juiz de paz. 
As noivas vestiram looks by Flavio Rafalski e chegaram acompanhadas pelo pai de Rubia, Rubens Galvão. Logo após a cerimônia, as noivas festejaram o casamento com catering da chef Giana Tonini e grandes vinhos da França e Portugal. A banda Orestes e Franco, de Castelo, terra de Rubia,  animou a pista da festa, com a participação da cantora Kátia Brinco. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 
Olivia Podestá e José Roberto Podestá Crédito: Mônica Zorzanelli
Claudia e Justino Mameri Crédito: Mônica Zorzanelli
José Mauro Fantoni e Renata Pessoti Crédito: Mônica Zorzanelli
Homero Mafra, Laura e Ligia Mafra Crédito: Mônica Zorzanelli
Oliete e Alvino Guerra Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata e Paulo Gouvea Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciano Olivieri e Sandra Federici Crédito: Mônica Zorzanelli
Guilherme e Denise Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Rasseli, André Hees, Karina Mazzini e Rubia Galvão Crédito: Mônica Zorzanelli

Nova loja

A nova loja da Adidas em Vitória promete inovar, com foco no que há de mais moderno e tecnológico quando o assunto é experiência do cliente. Quem traz a novidade é o empresário e franqueado da Adidas no Espírito Santo, Arthur Campos. O novo espaço abre as portas no Shopping Vitória nesta sexta-feira (26).

Novo showroom

Com a campanha batizada de “Ser Inquieto é se expressar”, Amado Pereira e Sandra Costa lançam seu showroom Caderode, no dia 29 de maio, com catering do Le Buffet, a partir das 18:30h, para convidados e arquitetos.

Sabores do ES

Ildo Steffen confirmou a programação da 6ª Feinbares e 20ª Salão Sabores, que começa nesta segunda (22), no  Steffen Centro de Eventos Destaque para aulas-show com chefs renomados como Juarez Campos e degustação de vinhos e destilados únicos. 

Prazo do IR

O prazo final para o envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é dia 31 de maio. O especialista João Eugênio Modenesi Filho orienta que “deixar o documento para a última hora pode impedir a pessoa de corrigir informações para evitar cair na malha fina”.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança