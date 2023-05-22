Karina Mazzini e Rubia Galvão dizem sim-sim na Pedra Azul

Em uma cerimônia intimista na Pedra Azul, Karina Mazzini e Rubia Galvão selaram a união nesta sexta-feira (19), dia do aniversário de Karina, no Condomínio Villagio Verdi, ao lado da família e amigos. A celebração foi conduzida pelo casal José Mauro Fantoni e Renata Pessoti, que falou sobre a importância do amor sob todas suas formas, durante o discurso emocionado. Em seguida, foi realizado o casamento civil por um juiz de paz.
As noivas vestiram looks by Flavio Rafalski e chegaram acompanhadas pelo pai de Rubia, Rubens Galvão. Logo após a cerimônia, as noivas festejaram o casamento com catering da chef Giana Tonini e grandes vinhos da França e Portugal. A banda Orestes e Franco, de Castelo, terra de Rubia, animou a pista da festa, com a participação da cantora Kátia Brinco. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.