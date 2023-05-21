Empresária de famosa grife de moda praia participa de evento em Vitória

A pesquisa Self-Checkout System Market Report, realizada pela Global Market Insight, apontou a estimativa de que o segmento de autoatendimento cresça cerca de 11% ao ano até 2027. De acordo com Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa de mercados autônomos da Market4u no Espírito Santo, o que tem atraído tanto a preferência dos consumidores modernos para essa modalidade possivelmente é a economia de tempo, a autonomia na escolha dos itens e na hora do pagamento, a flexibilidade de horários para os clientes, pois funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. “Alguns desses estabelecimentos estão localizados, inclusive, dentro de empresas e condomínios, o que facilita a compra, ainda mais em se tratando do contexto capixaba, onde praticamente nenhum estabelecimento comercial funciona ininterruptamente”, lembra Roberto.