Empresária de famosa grife de moda praia participa de evento em Vitória

Para provar que a moda praia e os calçados andam lado a lado, a gerente da BlueMan Vitória, Bianca Riva, e a proprietária da Vith Shoes, Brenda Riva, receberam 60 convidadas para almoço, nesta quarta-feira (17), no restaurante Aleixo. Quem marcou presença por lá foi a CEO da BlueMan Brasil, Sharon Azulay, que falou sobre as tendências das roupas na moda praia e como combinar os looks no dia a dia, e a diretora da Carrano, marca de calçados nacional, Flavia Soares, que é responsável por fazer todas as lives da empresa, que possui mais de 300 mil seguidores nas mídias sociais. Ela falou sobre as novidades da empresa e como combinar roupas com sapatos e ficar super na moda. A sommelière Marcia Lopes levou vinhos para as convidadas do evento. A decoraçãofoi assinada por Anita Colodete. Confira os cliques de Arthur Louzada.