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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Empresária de famosa grife de moda praia participa de evento em Vitória

Publicado em
21 mai 2023 às 03:00
Sharon Azulay e Bianca Riva
Sharon Azulay e Bianca Riva: almoço fashion na Aleixo Netto, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Almoço fashion

Para provar que a moda praia e os calçados andam lado a lado, a gerente da BlueMan Vitória, Bianca Riva, e a proprietária da Vith Shoes, Brenda Riva,  receberam 60 convidadas para almoço, nesta quarta-feira (17), no restaurante Aleixo. Quem marcou presença por lá foi a CEO da BlueMan Brasil, Sharon Azulay, que falou sobre as tendências das roupas na moda praia e como combinar os looks no dia a dia, e a diretora da Carrano, marca de calçados nacional, Flavia Soares, que é responsável por fazer todas as lives da empresa, que possui mais de 300 mil seguidores nas mídias sociais. Ela falou sobre as novidades da empresa e como combinar roupas com sapatos e ficar super na moda. A sommelière Marcia Lopes levou vinhos para as convidadas do evento. A decoraçãofoi assinada por Anita Colodete. Confira os cliques de Arthur Louzada.

QUERIDOS DE RR

Wildson Pina e Victor Ginelli
Wildson Pina e Victor Ginelli: na plateia do Miss ES 2023, no Teatro Glória Crédito: Arthur Louzada

Italiano no Santa Jazz

Pela primeira vez no Brasil, o renomado cantor italiano Fabio Lepore chega acompanhado pelos talentosos músicos brasileiros Pedro de Souza Cavalcanti, Felipe Possato Gianei e Ricardo Luís Castellanos Araujo. O quarteto inicia sua turnê no Festival Santa Jazz, em Santa Teresa, no domingo, dia 4 de junho, às 15h. Essa promete ser uma experiência única para os amantes do jazz.

MISS ES

Anderson Britto e Bianca Borgo
Anderson Britto e Bianca Borgo Crédito: Arthur Louzada

Autoatendimento ganha espaço no mercado

A pesquisa Self-Checkout System Market Report, realizada pela Global Market Insight, apontou a estimativa de que o segmento de autoatendimento cresça cerca de 11% ao ano até 2027. De acordo com Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa de mercados autônomos da Market4u no Espírito Santo, o que tem atraído tanto a preferência dos consumidores modernos para essa modalidade possivelmente é a economia de tempo, a autonomia na escolha dos itens e na hora do pagamento, a flexibilidade de horários para os clientes, pois funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. “Alguns desses estabelecimentos estão localizados, inclusive, dentro de empresas e condomínios, o que facilita a compra, ainda mais em se tratando do contexto capixaba, onde praticamente nenhum estabelecimento comercial funciona ininterruptamente”, lembra Roberto.

CONCURSO DE BELEZA

Rodrigo Oder, Erica de Oliveira e Pedro Bellumat
Rodrigo Oder, Erica de Oliveira e Pedro Bellumat: na plateia de concurso de miss no ES Crédito: Arthur Louzada

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