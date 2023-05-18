Autora de best-seller debate liderança feminina em Vitória

Evento de inovação para lideranças no Espírito Santo, o conecta.ceo terá como temas centrais as tendências macroeconômicas e a inteligência artificial. Promovido pelo Base27, o maior Hub de Inovação do Estado, o encontro reunirá CEOs e executivos de grandes empresas na quinta-feira (25) de maio, das 13h30 às 18h, no Vitória Grand Hall, em Vitória. Com uma programação repleta de palestras, mesa-redonda e muito conhecimento, o evento proporcionará um alto nível de networking para os participantes. Destacam-se a presença de renomados palestrantes nacionais, como Zeina Latif, doutora em Economia e ex-economista-chefe da XP Investimentos, que abrirá o evento abordando o tema "Tendências e perspectivas macroeconômicas para o Brasil". Outro destaque é a participação de Juan Pablo Boeira, CEO da AAA Inovação e pós-doutor em inteligência artificial. Boeira apresentará uma palestra sobre o uso da IA para acelerar a inovação.