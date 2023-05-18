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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Autora de best-seller debate liderança feminina em Vitória

Publicado em
18 mai 2023 às 03:00
Dafna Blaschkauer
Dafna Blaschkauer Crédito: Divulgação
Dafna Blaschkauer, executiva renomada do mercado corporativo internacional e autora do best-seller "Power Skills", será a palestrante de um evento exclusivo para mulheres executivas no Espírito Santo. Promovido pelas executivas Roberta Drummond e Cecília Perini, o encontro "Ela Performa" acontece no próximo dia 24 de maio, e abordará a liderança feminina e contará com a presença de líderes capixabas. O objetivo é compartilhar as habilidades poderosas essenciais para o sucesso profissional e pessoal. A iniciativa busca fomentar debates e trocas de experiências, proporcionando o desenvolvimento e a inspiração das participantes.

MODA E ARTE

A estilista Sônia Pinto e a galerista Thais Hilal
A estilista mineira Sônia Pinto apresenta pop-up store na OÁ Galeria, de  Thais Hilal, em Vitória, até o dia 21 Crédito: Mônica Zorzanelli

Inovação

Evento de inovação para lideranças no Espírito Santo, o conecta.ceo terá como temas centrais as tendências macroeconômicas e a inteligência artificial. Promovido pelo Base27, o maior Hub de Inovação do Estado, o encontro reunirá CEOs e executivos de grandes empresas na quinta-feira (25)  de maio, das 13h30 às 18h, no Vitória Grand Hall, em Vitória. Com uma programação repleta de palestras, mesa-redonda e muito conhecimento, o evento proporcionará um alto nível de networking para os participantes. Destacam-se a presença de renomados palestrantes nacionais, como Zeina Latif, doutora em Economia e ex-economista-chefe da XP Investimentos, que abrirá o evento abordando o tema "Tendências e perspectivas macroeconômicas para o Brasil". Outro destaque é a participação de Juan Pablo Boeira, CEO da AAA Inovação e pós-doutor em inteligência artificial. Boeira apresentará uma palestra sobre o uso da IA para acelerar a inovação.

Concurso de redação

 O presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, participou, na manhã desta quarta-feira (17), da cerimônia de lançamento do concurso de redação promovido pela Polícia Federal do Espírito Santo e direcionado a mais de 5 mil alunos da rede pública da Grande Vitória. Com o apoio da Federação, o concurso vai premiar os melhores textos, escritos sob o tema “Valorização da vida”, com notebook, celular e tablet. Além disso, o presidente Idalberto Moro anunciou que os nove primeiros colocados também irão ganhar um voucher para passar um dia com suas famílias nas instalações do Sesc.

QUERIDOS DE RR

Fernando Zucolotto e Ricardo Silveira
Fernando Zucolotto e Ricardo Silveira: em  evento de Noivas em Vitória  Crédito: Divulgação

Sim-sim

Será neste sábado (20), o sim-sim de Maria Fernanda Lomba e Guilherme Corbalan na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. O vestido da noiva é da Sylvinha Freire Atelier, do Leblon (RJ) e terno do noivo da Terno.Com. A festa será embalada pelo cantor Tstinha, a dulpa Pedro e Lucas e DJ André Ponte.

Novo luxo

Personalidade icônica do novo empreendimento que Luiz Cláudio e Luiz Guilherme Mazzini Gomes lançarão no dia 1º, em avant première na Praia do Canto, Ivan Aguillar opinou sobre o que é para ele o “novo luxo. “Eu percebo que o novo luxo veio de uma maneira muito simples e ele pode ser traduzido na elegância das linhas, na simplicidade das formas. O novo luxo não é ostentação. É comportamento, qualidade de amigos, a forma como você conduz a sua família, como você trata os seus filhos”.

COQUETEL

Rafaela Aves, Luciana Ribeiro e Alessandra Machado
Rafaela Aves, Luciana Ribeiro e Alessandra Machado: em coquetel de lançamento de beleza e estética Crédito: Thuanny Louzada

Família na Escola

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci promove no próximo sábado (20), das 8h às 12h20, o evento Família na Escola. Voltada para alunos da Educação Infantil e dos Ensino Fundamental e Médio e seus familiares, a programação inclui atividades culturais, oficinas de arte, banda de congo, culinária e robótica, exposição sobre arte egípcia no Museu da Escola, visita ao borboletário e trilha ecológica pelo Morro do Itapenambi. “Estamos muito felizes de retomar esse tradicional evento do nosso calendário após as restrições da pandemia. Para nós, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada e esse encontro é uma oportunidade de interação, aprendizado e descontração entre estudantes, pais e professores”, comemora o diretor Mário Broetto.

Toquinho no Musin

Toquinho no Musin Toquinho confirmou presença na segunda edição do Musin. O parceiro do inesquecível poeta Vinícius de Moraes vai trazer seu espetáculo Toquinho para Crianças para o Festival Música na Infância, marcado para os dias 10 e 11 de junho, no Parque Pedra da Cebola. Uma oportunidade única para as famílias apreciarem a genialidade do artista, que segue encantando plateias de todas as idades com sua técnica e sensibilidade em uma aquarela de sons e harmonias.

ANIVERSÁRIO

Juliana Devens e Patrick Mendonça: celebrando três anos de Maria Laura
Juliana Devens e Patrick Mendonça: celebrando três anos de Maria Laura Crédito: Divulgação

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