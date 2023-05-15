Débora Veronez celebra 45 anos com jantar intimista em Vila Velha

Querida de RR, Débora Veronez celebrou seus 45 anos, em jantar intimista, na quinta-feira (11), em seu apê, em Itapoã, Vila Velha, ao lado do marido Patrick Ribeiro e o filho Benjamim. O chef Luciano Victal assinou o menu e os músicos Joabe e Tiago Veloso animaram a noite de parabéns pra você! Veja as fotos!

Um grupo de 12 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo foi selecionado para participar do concerto da Nova Orquestra em homenagem aos 30 anos da Backstreet Boys, uma das boybands mais famosas de todos os tempos. A turnê passa por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador antes de chegar a Vitória, no dia 18 de maio, às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Os jovens capixabas Ailton Junior (trompete), Eduardo Mariano (sax), Débora Savelli (clarinete), Mariana Aguiar (viola), Mylenna Santos (flauta), Felipe Mendonça (violino), Davi Antunes (trompa), Ana Vitória Sales (violino), Rhyan Trindade (trombone), Joyce Rodrigues (violoncelo), Elen Cristina (trompete) e Deivid Magalhães (violino) vão subir ao palco juntamente com 10 integrantes da Nova Orquestra e os alunos do Instituto Moinho Cultural, que integram o Programa Vale Música em Corumbá (MS). O repertório terá versões orquestradas de hits da banda pop norte-americana, sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Eder Paolozzi.