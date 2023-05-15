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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Débora Veronez celebra 45 anos com jantar intimista em Vila Velha

Publicado em
15 mai 2023 às 03:30
Débora Veronez
Débora Veronez celebrou aniversário em jantar intimista em Vila Velha Crédito: Edu Hargreaves

Viva, Débora!

Querida de RR, Débora Veronez celebrou seus 45 anos, em jantar intimista, na quinta-feira (11), em seu apê, em Itapoã, Vila Velha,  ao lado do marido Patrick Ribeiro e o filho Benjamim. O chef Luciano Victal assinou o menu e os músicos Joabe e Tiago Veloso animaram a noite de  parabéns pra você! Veja as fotos!

ALMOÇO

Ana Ferreira, Carol Neves e Kris Junqueira
Ana Ferreira, Carol Neves e Kris Junqueira: encontro em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Divulgação

CONCERTO 1 

Um grupo de 12 alunos do Projeto Vale Música Espírito Santo foi selecionado para participar do concerto da Nova Orquestra em homenagem aos 30 anos da Backstreet Boys, uma das boybands mais famosas de todos os tempos. A turnê passa por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador antes de chegar a Vitória, no dia 18 de maio, às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Os jovens capixabas Ailton Junior (trompete), Eduardo Mariano (sax), Débora Savelli (clarinete), Mariana Aguiar (viola), Mylenna Santos (flauta), Felipe Mendonça (violino), Davi Antunes (trompa), Ana Vitória Sales (violino), Rhyan Trindade (trombone), Joyce Rodrigues (violoncelo), Elen Cristina (trompete) e Deivid Magalhães (violino) vão subir ao palco juntamente com 10 integrantes da Nova Orquestra e os alunos do Instituto Moinho Cultural, que integram o Programa Vale Música em Corumbá (MS). O repertório terá versões orquestradas de hits da banda pop norte-americana, sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Eder Paolozzi.

CONCERTO 2

O maestro Tiago Padim e o tenor Thiago Arancam no concerto em homenagem ao Dia das Maes
O maestro Tiago Padim e o tenor Thiago Arancam: na apresentação do Concerto da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Edu Hargreaves

Spa de mãe

Karla Bautz, Renata Cani, Biani, Mel Viana e Maria Angélica Belonia terão um momento relaxante, no próximo dia 25, junto a 32 mães-empresárias no evento Spa de Mãe, organizado pelas empresárias Juliany Pelissari, Dina Carvalho e Rosalie Torrelio em homenagem ao Dia das Mães. Será no próximo dia 25, no Buddha Spa Vitória, na Praia do Canto, com massagem, troca de experiências, bate-papo sobre maternidade e profissão, sorteio de brindes, buffet assinado por Jana Tannure e sessões de meditação e bem-estar comandadas pelo querido Alex Amorim.

Tratamentos estéticos

As empresárias Alessandra Machado e Luciana Ribeiro preparam o lançamento de um serviço de assinatura mensal personalizado para tratamentos estéticos da Clínica Visually. O coquetel será nesta terça-feira (16), no Make a Coffee para 60 convidados.

MÊS DAS MÃES

Penha Nonato
Penha Nonato: em coquetel de joias em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Thuanny Louzada

Música na infância

Com sua inseparável viola caipira, Victor Batista vai subir no palco da segunda edição do Musin – Festival Música na Infância – com seu espetáculo “Contos de um caipira”, recheado de músicas, causos e conscientização ambiental. O Musin vai ser nos dias 10 e 11 de junho, no Parque Pedra da Cebola e é gratuito.

Expansão na educação

Daniel Rojas, Rodrigo Pinheiro e Tito Fidélis, sócios-diretores do Centro Educacional Madan, celebram uma condecoração recebida do reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), pelo desempenho dos alunos, resultado do quadro docente e da metodologia de ensino. Os empresários anunciam a expansão do negócio no Espírito Santo. Para tanto, Tito Fideles, está em São Paulo, em visitas de negócios, e participando da Bett Brasil, o maior evento de educação e tecnologia na América Latina. 

ARTE

Geraldo Lino, Lélio Cimini e José Daher
Geraldo Lino Lélio Cimini, José Daher: em bate-papo sobre arte em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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