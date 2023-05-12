Ensaio fotográfico homenageia mães que apoiam a arte e educação no ES

Renata Malenza e os filhos Lorena e Renan Crédito: Cacá Lima

Para homenagear as mães que apoiam o projeto ‘Arte e Educação’, a Matias Brotas arte contemporânea em parceria com o Instituto Ponte, especialmente neste Dia das Mães, convidaram mães colecionadoras para um ensaio fotográfico com os filhos. Carol Sá Cavalcante, Renata Malenza, Carol Avanza, Bartira Almeida, Dani Brotas, Bruna Medeiros, Luciana Mattar, Ana Claudia Villaschi, Renata Cani e Flávia Dalla foram algumas das mães que participaram da sessão de fotos, além, é claro, as empresárias Sanda Matias e Lara Brotas. Dois alunos dois alunos do Instituto Ponte também foram convidados com suas mães para o ensaio: Caio Martins .

Carol Sá Cavalcante e os filhos Pedro e Chloé Crédito: Cacá Lima

Obras da série “Abrir Mão”, da artista carioca Adrianna Eu, que tem parte da renda revertida para o custeio da vida escolar de 6 crianças do Instituto, foram cenário para a sessão das fotos, obras essas que trazem registros poéticos da artista, de um “pequeno instante de uma lucidez absoluta e delicada. Em uma delas, a artista escreve “Você me olha e eu te reflito”, uma interpretação possível nos leva a pensar o papel de exemplo e modelo que é a figura materna e tudo que ela representa. Mães são espelhos pra alma e criam diariamente maneiras de apresentar aos filhos formas de ver e viver neste mundo, assim como a arte.

O aluno do Instituto Ponte Caio Martins com a mãe Fabiana Crédito: Cacá Lima

O projeto "‘Arte e Educação" criado em 2022 entre Matias Brotas e o Instituto Ponte que tem o propósito de difundir a arte contemporânea na formação de público, reunindo esforços como esse para criar e manter uma atmosfera profícua de produção, fruição e educação artístico-estética,

A série ‘Abrir Mão’ da artista Adrianna EU também foi destaque recente na Vogue Brasil. Diante de centenas de artistas expondo NA SP-ARTE, ela foi eleita pela Vogue como top 10 artistas imperdíveis da maior feira de arte Da América Latina.

O ensaio fotográfico na galeria contou com os cliques de Cacá Lima, make up de Marcela Mendonça e acessórios Andrea de Pinho.

A aluna do Instituto Ponte Gabriella Luxinger Ribeiro e a mãe Eliana Crédito: Cacá Lima

Dani Brotas e os filhos Theo e Doda Crédito: Cacá Lima

Lara Brotas com os filhos Luá e Bento Crédito: Cacá Lima

Ana Claudia Barros Villaschi e os filhos Ana Beatriz e Welligton Crédito: Cacá Lima

Bruna Medeiros e os filhos Fernando e Leonardo Crédito: Cacá Lima

Bartira de Almeida e a mãe Delva Crédito: Cacá Lima

Sandra Matias com a filha Luisa Vilar e o neto Tempo Crédito: Cacá Lima

Luciana Nemer com os filhos Alberto e Laura Crédito: Cacá Lima

Carol Avanza e o filho Guilherme Crédito: Cacá Lima

Renata Cani com os filhos Miguel e Luca Crédito: Cacá Lima