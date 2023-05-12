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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ensaio fotográfico homenageia mães que apoiam a arte e educação no ES

Publicado em
12 mai 2023 às 15:01
Renata Malenza com os filhos Lorena e Renan
Renata Malenza e os filhos Lorena e Renan Crédito: Cacá Lima
Para homenagear as mães que apoiam o projeto ‘Arte e Educação’, a Matias Brotas arte contemporânea em parceria com o Instituto Ponte, especialmente neste Dia das Mães, convidaram mães colecionadoras para um ensaio fotográfico com os filhos. Carol Sá Cavalcante, Renata Malenza, Carol Avanza, Bartira Almeida, Dani Brotas, Bruna Medeiros, Luciana Mattar, Ana Claudia Villaschi, Renata Cani e Flávia Dalla foram algumas das mães que participaram da sessão de fotos, além, é claro, as empresárias Sanda Matias e Lara Brotas. Dois alunos dois alunos do Instituto Ponte também foram convidados com suas mães para o ensaio: Caio Martins .
Carolina Sá Cavalcante com os filhos Pedro e Chloé
Carol Sá Cavalcante e os filhos Pedro e Chloé Crédito: Cacá Lima
Obras da série “Abrir Mão”, da artista carioca Adrianna Eu, que tem parte da renda revertida para o custeio da vida escolar de 6 crianças do Instituto, foram cenário para a sessão das fotos, obras essas que trazem registros poéticos da artista, de um “pequeno instante de uma lucidez absoluta e delicada. Em uma delas, a artista escreve “Você me olha e eu te reflito”, uma interpretação possível nos leva a pensar o papel de exemplo e modelo que é a figura materna e tudo que ela representa. Mães são espelhos pra alma e criam diariamente maneiras de apresentar aos filhos formas de ver e viver neste mundo, assim como a arte.
O aluno do Instituto Ponte Caio Martins com a mãe Fabiana
O  aluno do Instituto Ponte Caio Martins com a mãe Fabiana Crédito: Cacá Lima
O projeto "‘Arte e Educação" criado em 2022 entre Matias Brotas e o Instituto Ponte que tem o propósito de difundir a arte contemporânea na formação de público, reunindo esforços como esse para criar e manter uma atmosfera profícua de produção, fruição e educação artístico-estética,
A série ‘Abrir Mão’ da artista Adrianna EU também foi destaque recente na Vogue Brasil. Diante de centenas de artistas expondo NA SP-ARTE, ela foi eleita pela Vogue como top 10 artistas imperdíveis da maior feira de arte Da América Latina.
O ensaio fotográfico na galeria contou com os cliques de Cacá Lima, make up de Marcela Mendonça e acessórios Andrea de Pinho.
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A aluna do Instituto Ponte Gabriella Luxinger Ribeiro e a mãe Eliana Crédito: Cacá Lima
Dani Brotas com os filhos Theo e Doda
Dani Brotas e os filhos Theo e Doda Crédito: Cacá Lima
Lara Brotas com os filhos Luá e Bento
Lara Brotas com os filhos Luá e Bento Crédito: Cacá Lima
Ana Claudia Barros Villaschi e os filhos Ana Beatriz e Welligton
Ana Claudia Barros Villaschi e os filhos Ana Beatriz e Welligton Crédito: Cacá Lima
Bruna Medeiros e os filhos Fernando e Leonardo
Bruna Medeiros e os filhos Fernando e Leonardo Crédito: Cacá Lima
Bartira de Almeida com a mãe Delva
Bartira de Almeida e a mãe Delva Crédito: Cacá Lima
Sandra Matias com a filha Luisa Vilar e o neto Tempo
Sandra Matias com a filha Luisa Vilar e o neto Tempo Crédito: Cacá Lima
Luciana Nemer com os filhos Alberto e Laura
Luciana Nemer com os filhos Alberto e Laura Crédito: Cacá Lima
Carol Avanza com o filho Guilherme
Carol Avanza e o filho Guilherme Crédito: Cacá Lima
Renata Cani com os filhos Miguel e Luca
Renata Cani com os filhos Miguel e Luca Crédito: Cacá Lima
Flávia Dalla Bernardina com os filhos Henrico e Isadora
Flávia Dalla Bernardina com os filhos Henrico e Isadora Crédito: Cacá Lima

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