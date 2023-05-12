Empresa de cosmético do ES participa de programa de aceleração nacional

O jornalista capixaba Felipe Quintino, que atualmente reside em Campo Grande (MS), desembarca em Vitória na próxima segunda-feira, dia 15, para o lançamento do livro “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, escrito em parceria com a também jornalista Katilaine Chagas. A noite de autógrafos acontece no dia 17, às 19 horas, na Livraria Leitura, do Shopping Vitória, com a presença de amigos, jornalistas e autoridades do Estado. No dia seguinte, 18 de maio, esse crime completa 50 anos, sem solução.