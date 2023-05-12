Empresa de cosmético do ES participa de programa de aceleração nacional

A atenção à saúde da mulher no Brasil, país em que o câncer de mama é o tipo de doença oncológica mais incidente em todas as regiões, é primordial. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados 74 mil casos novos de câncer de mama em mulheres em 2025, e é por isso que promover ações que cuidem não só da saúde física, mas também emocional das pacientes é uma preocupação constante para a Rede Meridional. E para que as pacientes internadas e em tratamento oncológico, de seus sete hospitais, se sintam mais acolhidas no Dia das Mães, a Rede Meridional está distribuindo mais de 800 nécessaires personalizadas para elas.