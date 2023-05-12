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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Empresa de cosmético do ES participa de programa de aceleração nacional

Publicado em
12 mai 2023 às 03:00
Celina Lievori e Liliany Zampiroli estão em Curitiba participando do Programa de Aceleração do Grupo Boticário com a sua marca de cosméticos Royal D.
Celina Lievori e Liliany Zampiroli, da Royal Drop Crédito: Divulgação
As empresárias capixabas Celina Lievori e Liliany Zampiroli, da empresa de cosméticos capixaba voltada para crescimento e fortalecimento capilar Royal Drop, estão  participando de um programa nacional de aceleração de startups. A marca passou por diversas fases seletivas e disputou a vaga com empresas de todo o Brasil.  O programa de aceleração começou nesta quarta-feira (10), em Curitiba. 

ARTE

Lélio e Fernanda Cimini, Ronaldo Domingues, Juliana Vervloet, Lincoln Dias
Lélio e Fernanda Cimini, Ronaldo Domingues, Juliana Vervloet e Lincoln Dias: bate-papo intimista sobre antiguidade, arte contemporânea e arquitetura,  no Empório das Artes, no Praia Shopping Crédito: Cloves Louzada

Sim-sim

Queridas de RR, Karina Mazzini e Rúbia Galvão vão oficializar o casamento, na sexta-feira (19), em Pedra Azul. Estaremos lá!

Na Inglaterra

Elian Ramile e Fabio Calazans estão na Inglaterra para assistir a filha Laura Calazans em espetáculo da escola, onde estuda Artes Performáticas e Música. Fábio aproveitou a viagem para dar um workshop em Brockcollege sobre matrizes da musica brasileira. O casal segue em tour e voltam para Vix no final deste mês. 

Parabéns!

Shirley Santos comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira (12). Ela vai comemorar o aniversário em grande estilo com o esposo, o cirurgião plástico Ariosto Santos, com os filhos e familiares e amigos no sábado (13), que antecede o Dia das Mães.

15 anos

Edu Henning e Alcione Lobato recebem a família e amigos para celebrar 15 anos da filha Chloe, neste sábado (13), em Fradinhos. 

ALMOÇO

QUERIDOS DE RR

Gracinha Pinheiro, e Ronald Carvalho
Gracinha Pinheiro e Ronald Carvalho: em noite de arte em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Mimo pra as mães

Neste fim de semana, quem for celebrar o Dia das Mães com o Outback Steakhouse, seja no restaurante ou com pedidos via Ifood, vai ganhar um brinde: um lenço personalizado em parceria com a Sacrf Me. A ação é válida em todos os restaurantes da rede espalhadas pelo Brasil, somente neste domingo, 14 de maio

Lançamento de livro

O jornalista capixaba Felipe Quintino, que atualmente reside em Campo Grande (MS), desembarca em Vitória na próxima segunda-feira, dia 15, para o lançamento do livro “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, escrito em parceria com a também jornalista Katilaine Chagas. A noite de autógrafos acontece no dia 17, às 19 horas, na Livraria Leitura, do Shopping Vitória, com a presença de amigos, jornalistas e autoridades do Estado. No dia seguinte, 18 de maio, esse crime completa 50 anos, sem solução.

ANIVERSÁRIO

Flávio Itamar, Deisy Néspoli e Clara Néspoli
Flávio Itamar, Deisy Néspoli e  a aniversariante Clara Néspoli: parabéns pra você em família! Crédito: Arthur Louzada

Pacientes ganham presente no Dia das Mães

A atenção à saúde da mulher no Brasil, país em que o câncer de mama é o tipo de doença oncológica mais incidente em todas as regiões, é primordial. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados 74 mil casos novos de câncer de mama em mulheres em 2025, e é por isso que promover ações que cuidem não só da saúde física, mas também emocional das pacientes é uma preocupação constante para a Rede Meridional. E para que as pacientes internadas e em tratamento oncológico, de seus sete hospitais, se sintam mais acolhidas no Dia das Mães, a Rede Meridional está distribuindo mais de 800 nécessaires personalizadas para elas.

QUERIDA DE RR

Daniele de Paula
Daniele de Paula: em noite de joias na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

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