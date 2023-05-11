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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Pedro Chieppe toma posse na presidência do Ibef-ES; veja fotos

Publicado em
11 mai 2023 às 03:00
Luciano Machado, Pedro Chieppe e Marcelo Altoé
Luciano Machado, Pedro Chieppe e Marcelo Altoé: na posse do Ibef-ES, nesta terça-feira (09), na Rede Gazeta Crédito: Everton Nunes

Noite de posse

O empresário Pedro Chieppe tomou posse na presidência  Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES), nesta terça-feira (09), no Auditório da Rede Gazeta. Cerca de 200 pessoas, entre empresários, investidores, representantes de instituições parceiras e autoridades, prestigiaram a posse. O vice-governador, governador em exercício e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço, e o secretário de Estado da Fazendo, Marcelo Altoé, marcaram presença. Em seu discurso, o novo presidente destacou a missão do IBEF-ES em promover debates sobre reformas fiscais e relevantes para o desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, bem como na potencialização da atração de investimentos e na capacitação técnica dos associados. Durante a solenidade, os presentes fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-associado do Ibef-ES e ex-presidente do ES em Ação,  Fábio Brasileiro, que faleceu na terça-feira, vitíma de um câncer.

MÊS DAS MÃES

Tatiana Soares, Iracema Neves e Dorion Soares
Tatiana Soares, Iracema Neves e Dorion Soares: no lançamento da coleção "Memórias" em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Thuanny Louzada

Open studio

Milly Cruz convida para o Open Studio da Grun Cerâmicas e Künch Maker, nesta sexta-feira (12), na Praia do Canto. O encontro contará com música ao vivo, DJ de vinil e apresentação da coleção de cerâmicas para mamães.

Premiação

A arquiteta Mônica Demoner foi a ganhadora da disputada premiação Talent Club Diamond Hunter Douglas. E embarca, no próximo dia 12, para a Croácia, país famoso por suas praias com águas verde/azul-turquesa cristalina, considerada a melhor praia da Europa. Mônica foi a única ganhadora da premiação no Espírito Santo, que contou com representantes de todo o país. E além da viagem, a profissional vai ter a publicação de um projeto de sua autoria, no livro “Janelas ao Paraíso”.

Gestão de pessoas

O advogado Caio Kuster e Neidy Christo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo, durante o Conexa H, maior congresso de gestão de pessoas do Estado, realizado há mais de 30 anos pela ABRH/ES.

Em São Paulo

Rita e Renata Tristão vão conferir a avant première da CASACOR SP, no dia 27 de maio, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade. Já a mostra capixaba será no Clube Ítalo-Brasileiro, de 20 de setembro a 15 de novembro.

COMEMORAÇÃO

Rita Camata e Enza Camata
Rita Camata e Enza Camata, que celebrou o primeiro ano da loja física de sua Cool Like Mama em um evento intimista, com convidadas especiais, na Praia do Canto, nesta terça-feira (09) Crédito: Cloves Louzada

COQUETEL

Nádia Neme e Marcelo Pimentel
Nádia Neme e Marcelo Pimentel: no lançamento da coleção de Dorion Soares Crédito: Thuanny Louzada

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