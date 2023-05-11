Pedro Chieppe toma posse na presidência do Ibef-ES; veja fotos

O empresário Pedro Chieppe tomou posse na presidência Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES), nesta terça-feira (09), no Auditório da Rede Gazeta. Cerca de 200 pessoas, entre empresários, investidores, representantes de instituições parceiras e autoridades, prestigiaram a posse. O vice-governador, governador em exercício e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço, e o secretário de Estado da Fazendo, Marcelo Altoé, marcaram presença. Em seu discurso, o novo presidente destacou a missão do IBEF-ES em promover debates sobre reformas fiscais e relevantes para o desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, bem como na potencialização da atração de investimentos e na capacitação técnica dos associados. Durante a solenidade, os presentes fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-associado do Ibef-ES e ex-presidente do ES em Ação, Fábio Brasileiro, que faleceu na terça-feira, vitíma de um câncer.