Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Simone Rizk celebra aniversário com jantar em Vitória; veja fotos

08 mai 2023 às 03:00
Simone Rizk
Simone Rizk celebrou 71 anos nesta sexta-feira (05) em seu apê na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Simone! 

Querida de RR, Simone Rizk comemorou 71 outonos, nesta sexta-feira (05), com jantar para amigos, em seu apê, na Praia do Canto. Presença especial da filha Stephany Rizk, que veio de São Paulo para celebrar a data. O menu (maravilhoso) foi assinado pela chef Bia Brunow. E o DJ Renato Vervloet ferveu a pista com hits do pop, MPB e samba. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli

CASAMENTO

Matheus de Oliveira lima e Luana Paganini
Matheus de Oliveira lima e Luana Paganini: sim-sim no Ninho da Roxinha, em Nova Almeida  Crédito: Wanderson Lopes

Direito tributário

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, participou nesta semana do II Congresso Internacional Direito Tributário. As transformações, os desafios e o futuro do Sistema Tributário brasileiro estiveram em debate no evento, realizado pelo Instituto de Aplicação do Tributo (IAT) de quarta-feira (03) até sexta-feira (05), em Trancoso (BA). Altoé foi um dos palestrantes da mesa “Administração Tributária na Sociedade em Rede”, e apresentou as boas práticas do Espírito Santo na administração tributária.

Na posse do Ibef

Ana Paula Vescovi - economista , ex-secretária do Tesouro Nacional, ex-secretária-executiva do Ministério da Fazenda e atual economista-chefe e diretora de Macroeconomia do banco Santander Brasil - é presença confirmada na posse de Pedro Chieppe na presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES), nesta terça-feira (09), às 19 horas, no auditório da Rede Gazeta. Também participam o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, e o economista e professor Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro Nacional e CEO da Bradesco Asset. O IBEF reúne os principais empresários e executivos de finanças do Espírito Santo, unindo forças para pensar, agir e promover entregas relevantes para o ecossistema de ﬁnanças, economia e gestão empresarial capixaba.

Nova consultora

Alice Sarcinelli, mestre em Saúde Coletiva e doutora em Odontologia, e professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo, é a nova consultora de saúde da Escola Americana de Vitória. Ela vai contribuir com os Itinerários Formativos do Ensino Médio e capacitar a equipe com temas relacionados à saúde.

QUERIDA DE RR

Helena Paganini
Helena Paganini: no casamento de Matheus de Oliveira lima e Luana Paganini Crédito: Wanderson Lopes

A Marrom vem aí

Comemorando 50 anos de carreira, a Marrom fará dois espetáculos em Vitória. O empresário Patrick Ribeiro fechou data extra com Alcione, que sobe no palco do charmoso Espaço Patrick Ribeiro nos dias 26 e 27 de maio. É dose dupla de samba com a rainha do gênero musical.

Solidariedade no RWES

Restaurant Week Gastronomia e a solidariedade estão juntas na 20ª edição do Espírito Santo Restaurant Week. Os clientes que optarem pelo menu week serão convidados pelos garçons a contribuir com R$ 2 reais para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), que realiza atendimentos de suporte integrativo e complementar multidisciplinar de tratamento ao câncer infanto-juvenil. Até o dia 13 de maio, mais de 30 restaurantes de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória participam dessa ação. Confira a lista completa de estabelecimentos em https://maitredigital.com.br/espiritosantorw

COQUETEL

Ana Lucia Abaurre e Rosangela Abikair
Ana Lucia Abaurre e Rosangela Abikair: no lançamento da coleção de acessário de Mônica Cangini e Solange Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

