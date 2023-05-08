Simone Rizk celebra aniversário com jantar em Vitória; veja fotos

Ana Paula Vescovi - economista , ex-secretária do Tesouro Nacional, ex-secretária-executiva do Ministério da Fazenda e atual economista-chefe e diretora de Macroeconomia do banco Santander Brasil - é presença confirmada na posse de Pedro Chieppe na presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES), nesta terça-feira (09), às 19 horas, no auditório da Rede Gazeta. Também participam o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, e o economista e professor Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro Nacional e CEO da Bradesco Asset. O IBEF reúne os principais empresários e executivos de finanças do Espírito Santo, unindo forças para pensar, agir e promover entregas relevantes para o ecossistema de ﬁnanças, economia e gestão empresarial capixaba.