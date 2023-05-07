Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Renata França promove tarde de moda, joias e consultoria de imagem

Publicado em
07 mai 2023 às 03:00
Renata França e Maya Meneguelli
Renata França e Maya Meneguelli: em burburinho fashion na  Crédito: Clarinha Dável

Easy and Chic

A empresária Renata França promoveu o encontro Easy and Chic, nesta quinta-feira (04), em sua grife feminina, na Aleixo Netto. O encontro foi comandado pela consultora de imagem e estilo Maya Meneguell e pela especialista em joias Simone Balarini, da equipe de Emar Batalha, que deram dicas de como montar looks em sintonia com acessórios. Veja as fotos de Clarinha Dável.

HAPPY HOUR

Carol e Ricardo Lobato e Wagner Cesconeto
Carol e Ricardo Lobato e Wagner Cesconeto:  happy hour do novo layout de sua multimarcas de moda masculina, na Praia da Costa Crédito: Sergio Oliveira

Santa Jazz

José Olavo Médici Macedo prepara a 10ª edição do Santa Jazz, que acontece nos dias 02, 03 e 04 de junho, em Santa Teresa. Uma das atrações mais esperadas deste ano é o ícone da Bossa Nova, Roberto Menescal. 

Nova música

A cantora Annah, conhecida por suas músicas pop animadas e performances impressionantes, acaba de lançar sua nova música internacional "Wherever I Will Be". Com sua voz poderosa e energia contagiante, Annah vem conquistando uma base de fãs cada vez maior desde que lançou seu EP "Sobre Você". Desde então, ela vem tendo destaque por todo estado através da música e de suas atividades filantrópicas.

MODA

Gabriela Falcão, a consultora de imagem e estilo Lídia Payer e Mariana Lubiana em evento de lançamento da Shoulder no Shopping Vila Velha
Gabriela Falcão, a consultora de imagem e estilo Lídia Payer e Mariana Lubiana:  em evento de lançamento da Shoulder no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

CasaCor 2023

O Loft do Jovem Casal da CASACOR ES 2023 será assinado por Sergio Palmeira, que acontece de  20 de setembro a 15 de novembro, no Clube Ítalo-Brasileiro. 

Ciclo de debates

“Arte contemporânea e antiguidade: investimento e experiência", é o tema que abre o Primeiro Ciclo de Debates promovido por Lélio Cimini, no Empório das Artes, na Praia do Canto, na terça-feira (9), às 19h, para arquitetos e convidados. O juiz do TJES e colecionador Ronaldo Domingues de Almeida, o artista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo Lincoln Guimarães Dias e a arquiteta e mestre Juliana Vervloet do Amaral serão os palestrantes do evento.

COQUETEL 

Melina Pitanga e Amanda Guerini
Melina Pitanga e Amanda Guerini: em noite de lançamento de acessórios finos Crédito: Mônica Zorzanelli

Noivas

Pauline Reis e Lucas Pena confirmaram presença no Evento Noivas, o maior evento de noivas do Brasil. Marcado para os dias 17 e 18 de maio, o encontro acontecerá no Centro de Convenções de Vitória e apresentará desfiles inéditos. Os fotógrafos premiados terão um stand que promete trazer benefícios e exclusividades imperdíveis da área de fotografia de casamento para os casais presentes.

Últimos dias

A exposição ‘Duplo Sentido’ da artista capixaba Samira Pavesi segue aberta ao público para visitação gratuita até a próxima semana, dia 12 de maio, no Espaço Cultural da Justiça Federal do ES, em Vitória. Últimos dias para conferir 18 obras, entre pinturas, desenhos e fotografias, trabalhos estes que abrem possibilidades de observação de uma mesma coisa por diferentes perspectivas, conferindo não somente um duplo, mas amplos sentidos. A exposição tem curadoria de Flávia Dalla e notas da artista Carol Chediak.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Juliana Silveira, Sara Maiza e Chris Badke
Juliana Silveira, Sara Maiza e Chris Badke em noite sobre gestão financeira para acelerar os negócios organizada pela CDL Jovem Vitória, no Centro, com a participação de jovens empreendedores do Estado Crédito: Divulgação

Veja Também

Cattharina Duarte e Edduardo Trigo dizem sim-sim em Anchieta

Joana e Rodrigo Barbosa celebram o Dia das Mães em happy hour em Vitória

Priscila Moura e Dimitri Vieira celebram 2 anos de Maria em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades decoracao Famosos Moda
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança