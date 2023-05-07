Renata França promove tarde de moda, joias e consultoria de imagem

A cantora Annah, conhecida por suas músicas pop animadas e performances impressionantes, acaba de lançar sua nova música internacional "Wherever I Will Be". Com sua voz poderosa e energia contagiante, Annah vem conquistando uma base de fãs cada vez maior desde que lançou seu EP "Sobre Você". Desde então, ela vem tendo destaque por todo estado através da música e de suas atividades filantrópicas.