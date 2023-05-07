Renata França promove tarde de moda, joias e consultoria de imagem

A exposição ‘Duplo Sentido’ da artista capixaba Samira Pavesi segue aberta ao público para visitação gratuita até a próxima semana, dia 12 de maio, no Espaço Cultural da Justiça Federal do ES, em Vitória. Últimos dias para conferir 18 obras, entre pinturas, desenhos e fotografias, trabalhos estes que abrem possibilidades de observação de uma mesma coisa por diferentes perspectivas, conferindo não somente um duplo, mas amplos sentidos. A exposição tem curadoria de Flávia Dalla e notas da artista Carol Chediak.