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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Joana e Rodrigo Barbosa celebram o Dia das Mães em happy hour em Vitória

Publicado em
05 mai 2023 às 03:00
Fabiane Fontana, Joana Barbosa e Silvana Sipolati
Fabiane Fontana, Joana Barbosa e Silvana Sipolati: celebrando o Mês das Mães, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Mês das Mães

O casal Joana e Rodrigo Barbosa foi anfitrião de um Dia das Mães luxuoso no stand do prédio mais alto de Vitória, o Una Residence. Lá, convidados como Ragna Vasconcelos, Ivan Aguillar, Helia Gusmão e Marta Campos se deslumbraram com a nova coleção de joias do casal Aline e Welton Gomes, exibida no espelho d’água do stand. O catering foi assinado por Karla Brandão. Veja nas fotos de Cloves Louzada quem prestigiou o evento.

BATE-PAPO

Flávia Dalla, Fernando Augusto, Peterson Pereira e Cacá Lima
Flávia Dalla, Fernando Augusto, Peterson Pereira e Cacá Lima: no encontro Arte na Arquitetura e Design, neta quarta-feira (03), em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Posse

Pedro Chieppe toma posse como novo presidente do Ibef-ES O vice-presidente de Negócios da Apex, Pedro Chieppe, toma posse como novo presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES) no próximo dia 9 de maio. A solenidade será às 19 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Paulo Wanick continua na gestão, agora como vice-presidente, e Ana Paula França é a nova diretora executiva. O trio atuará na função por mais um biênio (2023-2025). Para o evento de posse já está confirmada a presença de Ana Paula Vescovi, economista , ex-secretária do Tesouro Nacional e ex-secretária-executiva do Ministério da Fazenda e atual economista-chefe e diretora de Macroeconomia do banco Santander Brasil.

Chá com elas

O jornalista Gabriel Gomes vai receber um grupo de 60 empresárias da Grande Vitória, para uma nova edição de seu Chá com Elas. O encontro de networking, pioneiro no estado, acontece no próximo dia 09 de maio, no Hotel Sheraton Vitória. Já confirmaram presença Adriane Ceolin, Aline Palácio e Tina Ferraz.

Aniversário

Enza Camata convida para brinde de 01 ano de loja de sua Cool Like Mama, na terça-feira (09), entre 16h e 20h, na Praia do Canto.  O bufê de gostosuras será assinado pela Casa Goiaba.

Mommy's brunch

Em comemoração do Dia das Mães , a empresária Márcia Loyola se uniu à designer de joias Janaina Medice para um 'Mommy's Brunch', nesta sexta-feira (05),  em sua loja na Praia da Costa. A designer apresentará a exposição de sua nova coleção de joias 'Move' , enquanto Márcia falará das novidades outono-inverno da moda feminina.

COMEMORAÇÃO

Bruna Medeiros, Isabella Castro, Beth Dalcolmo, Thais Hilal e Rick Rodrigues
Bruna Medeiros, Isabella Castro, Beth Dalcolmo, Thais Hilal, Patricia Orlette e Rick Rodrigues: celebrando o 1º aniversário da marca PI.MA com uma oficina de arte, na Oá Galeria Crédito: Divulgação

Curso

O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) no Espírito Santo, o advogado Homero Mafra, leciona nos dias 22 e 23 de setembro na primeira edição do curso Tribunal do Júri Brasil, a maior imersão do ano sobre Direito Criminalista. Nos dois dias de intensivo, os participantes aprenderão as principais estratégias, caminhos e técnicas utilizadas por criminalistas na atuação junto os tribunais. As aulas vão acontecer no hotel Golden Tulip Porto Vitória, na Enseada do Suá.

Atualização

A advogada Pamela Abia Holz, chefe do departamento jurídico do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), participa do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que acontece entre os dias 8 e 10 de maio, em Foz do Iguaçu. O evento busca capacitar funcionários públicos em processos de contratações realizados pelos conselhos de classe. Já no dia 16 de maio, ela embarca para Brasília, onde participa do Seminário dos Procuradores do Sistema Confere/Cores, que tem o objetivo de debater temas jurídicos entre procuradores e advogados dos Regionais, que atuam em prol da sociedade.

No Barro Vermelho

Camila Menezes comemora a conclusão de mais um empreendimento de sua Empar Incorporadora. Dessa vez, ela se prepara para entregar o Golden Barro Vermelho, sucesso na região pelas diferentes plantas e funcionalidades dos apartamentos, além de uma área de lazer com mais de mil metros quadrados. Com o Habite-se liberado, a equipe de Camila já está recebendo novos moradores, organizando o dia das pré-vistorias e da entrega dos manuais totalmente digitais.

Formemus Lab

Na próxima terça (09) tem a terceira e última etapa do Formemus Lab, formação continuada que está agitando o cenário musical capixaba. Na mentoria dessa vez estarão Renata Gomes (SP) e Ana Morena (RN), dando todos os detalhes para autogestão da carreira.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Marcelia Marino e Renata Vescovi
Marcelia Marino e Renata Vescovi Crédito: Mônica Zorzanelli

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