Joana e Rodrigo Barbosa celebram o Dia das Mães em happy hour em Vitória

Pedro Chieppe toma posse como novo presidente do Ibef-ES O vice-presidente de Negócios da Apex, Pedro Chieppe, toma posse como novo presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES) no próximo dia 9 de maio. A solenidade será às 19 horas, no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Paulo Wanick continua na gestão, agora como vice-presidente, e Ana Paula França é a nova diretora executiva. O trio atuará na função por mais um biênio (2023-2025). Para o evento de posse já está confirmada a presença de Ana Paula Vescovi, economista , ex-secretária do Tesouro Nacional e ex-secretária-executiva do Ministério da Fazenda e atual economista-chefe e diretora de Macroeconomia do banco Santander Brasil.