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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cattharina Duarte e Edduardo Trigo dizem sim-sim em Anchieta

Publicado em
06 mai 2023 às 03:00
Casamento de Cattharina Duarte e Edduardo Trigo
 Cattharina Duarte e Edduardo Trigo: no dia do sim-sim! Crédito: Diogo Couto

Cattharina&Edduardo 

Com as bênçãos dos pais Rebeca Duarte Paulo Haddad Gualberto e Fafá Araújo Ernaldo Trigo, Cattharina Duarte e Edduardo Trigo disseram sim-sim no sábado (29), na  Igreja Nossa Senhora Penha, em Anchieta. A celebração foi conduzida pelo padre Anderson Gomes.  Em seguida, os noivos receberam a família e amigos na Canto do Mar - Casa e Eventos. A mãe da noiva assinou o projeto de decoração do sim-sim. O look da noiva foi de Milla Karollie. E a banda de Thiago Tete, a dupla Pedro e Willian e DJ Phill Fernandes ferveram a pista. Veja as fotos!

COQUETEL

Mônica Cangini e Solange Miranda
Mônica Cangini e Solange Miranda receberam 50 mulheres nesta quinta-feira (04),  no restaurante Peppe, para um coquetel de lançamento da coleção de Dia das Mães da sua marca de acessórios finos Crédito: Mônica Zorzanelli

Capixaba fecha parceria com suíços

Alvino Oliveira, CEO da Millennium Corretora de Seguros, comemora: sua empresa, com 30 anos de tradição no mercado do Espírito Santo e do Brasil, fechou uma parceria com a Zurich Seguradora, uma das maiores do mundo, no segmento de seguros de responsabilidade civil de operações portuárias. Fundada na Suíça em 1872, a Zurich tem cerca de 56 mil funcionários, atuando em mais de 210 países e territórios.

Em Cuiabá

O presidente da ABIH-ES (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo), Nerleo Caus, participa nesta semana da Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal 2023), em Cuiabá, no Mato Grosso. Na ocasião, Nerleo se une a mais de 40 empresários do ramo hoteleiro de todo o país na assembleia nacional da ABIH, para discutir o futuro e os potenciais do turismo brasileiro

QUERIDAS DE RR

Gabriela, Bárbara, Denise e Hannah Gazzinelli
Gabriela, Bárbara, Denise e Hannah Gazzinelli: prestigiando o coquetel de  Mônica Cangini e Solange Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

Dia das Mães

Para homenagear com arte o Dia das Mães deste ano, o Centro Educacional Leonardo da Vinci realiza na próxima quinta, dia 11, a partir das 20h, no Teatro Pignaton, o Concerto Divas, direcionado exclusivamente para as mães dos alunos da escola. O espetáculo é protagonizado pelas cantoras Tati Celeste, Elaine Vieira, Dona Fran e Ekaterina Bessmertnova, e tem direção artística de Marcelo Lages e direção técnica de Billy Marreiro. De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, o objetivo do evento é oferecer às homenageadas um momento de entretenimento de expressivo valor cultural, com interpretações de sucessos musicais de várias épocas, marcado também por muita afetividade.

Nova fase do Prêmio da Música Capixaba

O 2º Prêmio da Música Capixaba anuncia nova fase. Os curadores, nomes de peso no cenário musical brasileiro, já estão trabalhando para classificar seus favoritos na disputa. A tarefa está nas mãos de Naila Agostinho, Luna Moreno e Torcuato Mariano. A premiação será no dia 11 de julho, no Teatro da Ufes.

MEETING

Kaiky Plaster e Vanessa Provedel
Kaiky Plaster e Vanessa Provedel: na noite de Mônica Cangini e Solange Miranda  Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Serra

Com o tema "Desafios contemporâneos para a economia brasileira", o 206º Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases) será o próximo dia 10, a partir das 8 horas, no Steffen Centro de Eventos. A palestra ficará por conta do economista-chefe do Banestes, Antônio Marcus Machado. Para o presidente da instituição, Giuliano de Castro, avalia que o assunto em debate é relevante e necessário de ser tratado entre os empresários capixabas.

Em Vila Velha

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) promove no dia 11 de maio o XV Café Empresarial, no HUB+ Conecta Vila Velha, no Shopping Praia da Costa. Com o tema “Governança Pública e Desenvolvimento de Vila Velha”, o evento tem como convidados confirmados o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, além do presidente da Vports (antiga Codesa), Ilson Hulle. O objetivo é debater os eixos da Agenda Integrada de Desenvolvimento de Vila Velha, que envolve temas como governança pública, infraestrutura e serviços essenciais, desenvolvimento econômico e turismo

SABADOU!

Brunella Cabral e Jaqueline Caldeira
Brunella Cabral e Jaqueline Caldeira: em coquetel badalado na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

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