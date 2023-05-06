Cattharina Duarte e Edduardo Trigo dizem sim-sim em Anchieta

Para homenagear com arte o Dia das Mães deste ano, o Centro Educacional Leonardo da Vinci realiza na próxima quinta, dia 11, a partir das 20h, no Teatro Pignaton, o Concerto Divas, direcionado exclusivamente para as mães dos alunos da escola. O espetáculo é protagonizado pelas cantoras Tati Celeste, Elaine Vieira, Dona Fran e Ekaterina Bessmertnova, e tem direção artística de Marcelo Lages e direção técnica de Billy Marreiro. De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, o objetivo do evento é oferecer às homenageadas um momento de entretenimento de expressivo valor cultural, com interpretações de sucessos musicais de várias épocas, marcado também por muita afetividade.