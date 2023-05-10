Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio dizem sim-sim em Vitória; fotos

Eduardo Fontes, presidente da Ademi-Secovi-ES, viaja a Brasília para um novo encontro com deputados e senadores. Desta vez, o tema são os principais projetos e demandas da indústria imobiliária. O café da manhã, capitaneado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), da qual a entidade é signatária, acontece nesta quarta-feira, dia 10, no B Hotel, onde os representantes do setor imobiliário apresentarão a Agenda Legislativa da Construção aos parlamentares.