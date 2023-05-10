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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio dizem sim-sim em Vitória; fotos

Publicado em
10 mai 2023 às 03:30
Casamento de Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio
Casamento de Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio: um brinde ao amor!  Crédito: Brunella Rios e Leo Simão

Stefânia&Vinicius

Queridos de RR, Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio disseram sim-sim neste sábado (06), na Igreja Santa Rita. A recepção foi no Le Buffet Master, que foi decorado por Renato Almeida. DJ Leo Santos e Rodrigo Balla ferveram a pista.  A noiva vestiu um look Paulo Boulanger e o noivo escolheu um terno Maison Libanesa Homem. Veja as fotos!

MÊS DAS MÃES

Em Brasília

Eduardo Fontes, presidente da Ademi-Secovi-ES, viaja a Brasília para um novo encontro com deputados e senadores. Desta vez, o tema são os principais projetos e demandas da indústria imobiliária. O café da manhã, capitaneado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), da qual a entidade é signatária, acontece nesta quarta-feira, dia 10, no B Hotel, onde os representantes do setor imobiliário apresentarão a Agenda Legislativa da Construção aos parlamentares.

Em São Paulo

A empresária Bruna Serpa, diretora da Serpa Engenharia, marcou presença na última semana no maior evento da Construção Civil a Seco do Brasil, em São Paulo. O evento, promovido por Roberto Justus, contou com a presença de renomados palestrantes como Paulo Vieira, Thiago Nigro e reuniu os principais nomes da indústria da construção civil para discutir as últimas tendências e inovações do setor.

Fragmentos

No próximo dia 18, Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi recebem, na Mosaico Fotogaleria, a exposição “Fragmentos”, do fotógrafo português Pedro Sousa Trêpa. A mostra reúne uma série de 21 imagens inéditas do artista, que estudou no Instituto Português de Fotografia, em Lisboa, e no Royal College Of Art, em Londres. Pedro, que mora em Vitória desde 2002, já participou de várias exposições e concursos mundo afora, e guarda algumas premiações internacionais. Em duas oportunidades, teve suas fotografias publicadas no Anuário Português de Fotografia.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Dia das Mães

Luyza Dantas convida para "Terrapia" Especial de Dia das Mães nesta quinta-feira (11), na Chakra, em Vitória. As convidadas levarão para casa um bowl de cerâmica produzido durante a experiência. 

Tecnologia inovadora na ortopedia

Dr. Gustavo Monte Pimentel ortopedista e traumatologista, traz para Vitória uma tecnologia inovadora para imobilizações de membros inferiores e superiores. A tecnologia utiliza material biodegradável que auxilia no procedimento de fraturas, na recuperação de casos pós-cirúrgicos, tendinite e traumas sem fraturas, como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

Desfile de miss

Mari Ferrari é quem está por trás dos modelos dos trajes de gala do desfile do Miss Universo Espírito Santo 2023  no dia 12 de maio, no Teatro Sesc Glória. Além de produzir modelo exclusivo para cada miss, ela também prestou consultoria para as finalistas.

Debate sobre câncer

Dr. Luiz Sérgio Grillo, médico radiologista intervencionista do Hospital Santa Rita, participa, até o dia 11 de maio, do 13º Fórum Nacional Oncoguia, em Brasília, debatendo os principais desafios enfrentados pelos pacientes com câncer no Brasil.

ROCK

Rock Brasil: Saulo Simonassi recebeu Phillipe Seabra, Arnaldo Brandão e Guilherme Isnard
Rock Brasil: Saulo Simonassi recebeu Phillipe Seabra, Arnaldo Brandão e Guilherme Isnard, nomes do rock nacional dos anos 80, em seu Pub 426 Crédito: Marcela Sampaio

Energia em alta

Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), e Dyogenes Rosi, vice-presidente de Distribuição da EDP, recebem jornalistas de todo o país nesta quarta-feira (10), para apresentação do maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina. O XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023 está confirmado para novembro, no Estado, com programação que inclui exposição empresarial e premiação de trabalhos técnicos.

INAUGURAÇÃO

A empresária Amanda Vieira celebra a sua mais nova loja física da Box, na Praia do Canto, com a presença de amigos e familiares. O novo espaço foi pensado pela designer de interiores Geórgia Mendonça.
A empresária Amanda Vieira celebra a sua mais nova loja física da Box, na Praia do Canto, com a presença de amigos e familiares. O novo espaço foi pensado pela designer de interiores Geórgia Mendonça Crédito: Cloves Louzada

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