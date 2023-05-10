Stefânia Zavarize e Vinicius Allazio dizem sim-sim em Vitória; fotos

No próximo dia 18, Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi recebem, na Mosaico Fotogaleria, a exposição “Fragmentos”, do fotógrafo português Pedro Sousa Trêpa. A mostra reúne uma série de 21 imagens inéditas do artista, que estudou no Instituto Português de Fotografia, em Lisboa, e no Royal College Of Art, em Londres. Pedro, que mora em Vitória desde 2002, já participou de várias exposições e concursos mundo afora, e guarda algumas premiações internacionais. Em duas oportunidades, teve suas fotografias publicadas no Anuário Português de Fotografia.