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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Festa marca lançamento de novo conceito de casas de férias no ES

Publicado em
13 mai 2023 às 03:00
Marcelo Gama e Brunela Amaral, Marina Cardoso e Leonardo Abreu
Marcelo Gama e Brunela Amaral, Marina Cardoso e Leonardo Abreu: em noite de inovação do mercado imobiliário Crédito: Cloves Louzada

Mercado imobiliário

O empresário Leonardo Abreu lançou nesta quinta-feira (11) na Praia do Canto,  um novo conceito no mercado imobiliário: a FlexU Houses, que são casas de alto padrão de uso compartilhado, para curtir momentos de lazer nas montanhas ou na praia. O lançamento foi na Casa Dugê, na presença de cerca de 200 convidados do mundo empresarial e imobiliário do Estado. Na prática, funciona assim: o imóvel é dividido em 4 cotas, para 4 proprietários, cada um com sua própria escritura. Os proprietários recebem o imóvel completamente mobiliado, e cada um tem seu espaço reservado, com acesso exclusivo, para guardar itens pessoais. Veja as fotos de Cloves Louzada.

ENCONTRO

OPENING

Os empresários Vinícius Loyola e Taiguara Moura, celebraram a inauguração do Jardim Food Park, em Jardim da Penha. O projeto foi assinado pelo renomado arquiteto Christian Vieira
Os empresários Vinícius Loyola e Taiguara Moura, celebraram a inauguração do Jardim Food Park, em Jardim da Penha. O projeto foi assinado pelo renomado arquiteto Christian Vieira Crédito: Cloves Louzada

Special Day

Brenda e Bianca Riva recebem convidadas no restaurante Aleixo, na quarta-feira (17), em um almoço com a CEO da BlueMan Brasil, Sharon Azulay, e a diretora da Carrano, marca de calçados nacional, Flavia Soares, que é responsável por fazer todas as lives da empresa, que possui mais de 300 mil seguidores nas mídias sociais.

Seminário dos Procuradores

A advogada Pamela Abia Holz, chefe do departamento jurídico do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), participa do Seminário dos Procuradores do Sistema Confere/Cores, que tem o objetivo de debater temas jurídicos entre procuradores e advogados dos Regionais, que atuam em prol da sociedade, entre os dias 16 e 18 de maio, em Brasília.

CAFÉ 

Fernando Valli, Leonelle Lamas, Jose Amarildo Casagrande e Tasso Lugon
Fernando Valli, Leonelle Lamas, Jose Amarildo Casagrande e Tasso Lugon: no Café com Negócios (Caneg) da Associação de Empresários da Serra (Ases) Crédito: Divulgação

Sessão solene do imposto

Em homenagem ao Dia Livre de Impostos (DLI), será realizada uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, no próximo dia 22, às 15 horas. “O DLI é uma iniciativa nacional para conscientizar a população sobre a carga tributária que incide sobre os produtos e serviços no Brasil. No Espírito Santo, já contamos com a parceria das CDLs Vitória, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, do Shopping Vitória, do Sindbares e do Sindipostos. Faremos um evento muito positivo, alertando sobre a necessidade de um sistema tributário mais justo e eficiente”, comentou Samira Soares, coordenadora do DLI no Estado, pela CDL Jovem Vitória.

INAUGURAÇÃO

Thiago Cintra, Eduardo Borelli, Isabella Lira, Lucas Carvalheira, Vitor Guedes e Nathalia Alvarenga
Thiago Cintra, Eduardo Borelli, Isabella Lira, Lucas Carvalheira, Vitor Guedes e Nathalia Alvarenga: na inauguração da primeira franquia da rede de gelato Borelli no ES, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

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