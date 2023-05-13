Festa marca lançamento de novo conceito de casas de férias no ES

O empresário Leonardo Abreu lançou nesta quinta-feira (11) na Praia do Canto, um novo conceito no mercado imobiliário: a FlexU Houses, que são casas de alto padrão de uso compartilhado, para curtir momentos de lazer nas montanhas ou na praia. O lançamento foi na Casa Dugê, na presença de cerca de 200 convidados do mundo empresarial e imobiliário do Estado. Na prática, funciona assim: o imóvel é dividido em 4 cotas, para 4 proprietários, cada um com sua própria escritura. Os proprietários recebem o imóvel completamente mobiliado, e cada um tem seu espaço reservado, com acesso exclusivo, para guardar itens pessoais. Veja as fotos de Cloves Louzada.