Festa marca lançamento de novo conceito de casas de férias no ES

Em homenagem ao Dia Livre de Impostos (DLI), será realizada uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, no próximo dia 22, às 15 horas. “O DLI é uma iniciativa nacional para conscientizar a população sobre a carga tributária que incide sobre os produtos e serviços no Brasil. No Espírito Santo, já contamos com a parceria das CDLs Vitória, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, do Shopping Vitória, do Sindbares e do Sindipostos. Faremos um evento muito positivo, alertando sobre a necessidade de um sistema tributário mais justo e eficiente”, comentou Samira Soares, coordenadora do DLI no Estado, pela CDL Jovem Vitória.