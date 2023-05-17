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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camila Resende celebra aniversário com amigas em Vitória

Publicado em
17 mai 2023 às 03:00
Camila Resende
Camila Resende comemorou 43 anos no Bistrô Saldanha, em Vitória Crédito: Elani Passos

Viva, Camila!

Queridona de RR,  a médica Camila Resende celebrou 43 anos ao lado de cerca de 40 amigas, no Bistrô Saldanha, no Centro de Vitória. A comemoração contou com a presença especial das filhas Sofia e Alice. Veja as fotos de Elani Passos

MISS ES

Charles Souza, Karina Mazzini e Anna Beatriz Pereira Souza
Charles Souza, Karina Mazzini e A miss Universo ES 2023 Anna Beatriz Pereira Souza: em noite de festa da beleza, no Teatro Glória Crédito: Arthur Louzada

Almoço especial

Para falar sobre tendências, a CEO da BlueMan Vitória, Sharon Azulay, e diretora Carrano, Flavia Soares, chegam a Vitória nesta quarta-feira (17)  para um almoço especial com 60 convidadas. O evento conta com o apoio da Globo Fórmula e decoração de Anita Colodete.

Santa Jazz

O produtor José Olavo Médici Macedo comemora a escalação de Flávio Venturini na edição do Santa Jazz deste ano, que acontece nos dias 02, 03 e 04 de junho. Atualmente, Flávio divulga as músicas de um novo álbum e em breve lança o seu primeiro single com a canção “Poetry of the Birds” que traz um encontro internacional com a cantora inglesa Annie Haslam, líder da lendária banda de rock progressivo “Renaissance”

Profissão e Maternidade

A empresária Claudia Judice abre as portas de sua Casa Arrumada nesta quarta-feira (17) para receber um encontro especial de arquitetas que, além da profissão, tem a maternidade em comum. O bate-papo terá como tema principal a dupla, e muitas vezes tripla, jornada de trabalho. A consultora de imagem e estilo, Renata Cani, é uma das convidadas para compartilhar suas experiências, além das profissionais do meio décor, Cristina Marinato, Luciana Vervloet, Ximene Villar e Maria Alice Rampinelli, que já confirmaram presença.

Novos cafés no mercado

 Eduarda Buaiz está animada para celebrar o Dia Nacional do Café, no próximo dia 24. A vice-presidente da Buaiz Alimentos acaba de anunciar novidades do Café Numero Um no mercado. Além de novas embalagens da marca nas versões Tradicional e Extraforte, a empresa se prepara para lançar uma nova linha, a Numero Um Sentidos. Com grãos 100% arábica, cultivados nas montanhas capixabas, a novidade será comercializada a partir de julho deste ano. “Mais uma vez, unimos nossa tradição à inovação para trazer ao mercado produtos de alta qualidade: cafés especiais, na versão gourmet, com grãos produzidos nas montanhas capixabas, indo de encontro à demanda crescente dos apreciadores da bebida”.

Sustentabilidade que gera empregos

 Os investimentos em energia solar crescem no Brasil, que se tornou esse ano o oitavo país em capacidade instalada de produção. Com o crescimento dos investimentos, aumentam também os empregos gerados pelo setor. Nelson Saldanha Chieppe, da Cepemar Solar, afirma que, desde 2012, foram mais de 780 mil empregos, além de R$ 108,6 bilhões em novos investimentos e mais de R$ 28,7 bilhões em arrecadação aos cofres públicos.

INAUGURAÇÃO

Karoline Saldanha, Cláudio Rabelo, Dra. Elisângela Cozzer e Lenita Alves
Karoline Saldanha, Cláudio Rabelo, Dra. Elisângela Cozzer e Lenita Alves: no evento de Beauty Day, em homenagem às mães, no consultório da Dra. Elisângela Cozzer Crédito: Sérgio Lopes

CAFÉ 

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