Camila Resende celebra aniversário com amigas em Vitória

A empresária Claudia Judice abre as portas de sua Casa Arrumada nesta quarta-feira (17) para receber um encontro especial de arquitetas que, além da profissão, tem a maternidade em comum. O bate-papo terá como tema principal a dupla, e muitas vezes tripla, jornada de trabalho. A consultora de imagem e estilo, Renata Cani, é uma das convidadas para compartilhar suas experiências, além das profissionais do meio décor, Cristina Marinato, Luciana Vervloet, Ximene Villar e Maria Alice Rampinelli, que já confirmaram presença.