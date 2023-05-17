Camila Resende celebra aniversário com amigas em Vitória

Eduarda Buaiz está animada para celebrar o Dia Nacional do Café, no próximo dia 24. A vice-presidente da Buaiz Alimentos acaba de anunciar novidades do Café Numero Um no mercado. Além de novas embalagens da marca nas versões Tradicional e Extraforte, a empresa se prepara para lançar uma nova linha, a Numero Um Sentidos. Com grãos 100% arábica, cultivados nas montanhas capixabas, a novidade será comercializada a partir de julho deste ano. “Mais uma vez, unimos nossa tradição à inovação para trazer ao mercado produtos de alta qualidade: cafés especiais, na versão gourmet, com grãos produzidos nas montanhas capixabas, indo de encontro à demanda crescente dos apreciadores da bebida”.