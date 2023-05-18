Modelo com Down brilha na passarela de evento de noivas no ES

Amanda Leal , de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES, a bordo de um elegante vestido by Brilho das Noivas, nesta quarta-feira (17). A modelo com Síndrome de Down levou beleza, elegância e inclusão a um dos maiores eventos do segmento do país.

A abertura do evento, no Centro de Convenções de Vitória, foi marcada pelas propostas glamorosas voltadas para casamentos dos sonhos e também pela prospecção de novos negócios, já que os expositores foram muito demandados. Durante todo o evento os noivos puderam conhecer as novidades do mercado, desde os vestidos em alta às novidades em decoração.