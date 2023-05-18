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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Modelo com Down brilha na passarela de evento de noivas no ES

Publicado em
18 mai 2023 às 11:29
Amanda Leal, de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES
Amanda Leal, de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES Crédito: Camilla Baptistin
Amanda Leal, de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES, a bordo de um elegante vestido by Brilho das Noivas, nesta quarta-feira (17). A modelo com Síndrome de Down levou beleza, elegância e inclusão a um dos maiores eventos do segmento do país.
Amanda Leal, de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES
Amanda Leal, de 28 anos, arrasou na passarela do evento Noivas do ES Crédito: Camilla Baptistin
A abertura do evento, no Centro de Convenções de Vitória, foi marcada pelas propostas glamorosas voltadas para casamentos dos sonhos e também pela prospecção de novos negócios, já que os expositores foram muito demandados. Durante todo o evento os noivos puderam conhecer as novidades do mercado, desde os vestidos em alta às novidades em decoração.
Flávia Firmino e Joelma Peterle
Flávia Firmino e Joelma Peterle são as organizadores do evento Noivas do ES Crédito: Camilla Baptistin
A feira segue nesta quinta-feira (18), no Centro de Convenções de Vitória, com uma programação extensa, que inclui talk shows e palestras com expert do segmento.

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