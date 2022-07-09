Designer do ES assina o vestido de noiva de Juma em "Pantanal"

"O vestido da Juma e tantos outros produtos que desenvolvemos a partir do reuso de couro proveniente da indústria brasileira do vestuário, fazem parte de um projeto de produção coletiva e cooperada envolvendo mulheres, artesãs, de comunidades rurais aqui do entorno de nosso ateliê, na área rural de Viana, e de várias outras localidades do Espírito Santo. Parte da nossa produção no corte manual das tiras das aparas de couro também é destinada a trabalho e renda, como forma de ressocialização, à mulheres egressas do sistema prisional, que fazem parte de nosso Projeto Novas Marias."