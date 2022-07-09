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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Designer do ES assina o vestido de noiva de Juma em "Pantanal"

Publicado em
09 jul 2022 às 20:32
Juma (Alanis Guillen) vai vestir look de Jacqueline Chiabay
Juma (Alanis Guillen) vai vestir look de Jacqueline Chiabay Crédito: Divulgação
Spoiler! O tão esperado casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), que vai ao ar em breve em "Pantanal",  terá uma "participação capixaba". A artesã e designer Jacqueline Chiabay assina o vestido de noiva, um modelo com pegada sustentável, todo em crochê e fitas de couro natural  reaproveitado, proveniente de um projeto social. A escolha foi da figurinista da novela, Marie Salles. 
"O vestido da Juma e  tantos outros produtos que desenvolvemos a partir do reuso de couro proveniente da indústria brasileira do vestuário, fazem parte de um projeto de produção coletiva e cooperada envolvendo mulheres, artesãs, de comunidades rurais aqui do entorno de nosso ateliê, na área rural de Viana,  e de várias outras localidades do Espírito Santo. Parte da nossa produção no corte manual das tiras das aparas de couro também é destinada a trabalho e renda, como forma de ressocialização, à mulheres egressas do sistema prisional, que fazem parte de nosso Projeto Novas Marias."
Vestido de Juma
A técnica usada no vestido de Juma é trama de tricô e crochê intercaladas com as tiras dos retalhos de couro cortadas manualmente Crédito: Divulgação
A designer, que comanda o projeto ecosocial há cerca de 30 anos, destaca que o propósito é a sustentabilidade do início ao fim do processo ."Além de prolongarmos a vida útil desta matéria prima, o couro de caprino de abate, que se descartada erradamente pode ser muito prejudicial para o meio ambiente, transformamos em objetos de decoração e de moda, cheios de conteúdo e com a verdadeira humanização do vestir e do usar, através do fazer artesanal".

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