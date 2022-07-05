Juma e Jove têm primeira cena de sexo em 'Pantanal' e agitam web

Jove e Juma em cena de 'Pantanal' Crédito: Reprodução/Globo

O casal Juve, junção dos nomes dos protagonistas de "Pantanal" (Globo), Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), arrancou suspiros dos telespectadores e internautas na noite desta segunda-feira (4). Isso porque os dois tiveram sua primeira transa -em um clima quente que acabou no rio.

A frase "primeira vez Juve" e o nome dos personagens chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, dentre memes e elogios. A química entre os dois atores chamou atenção e derreteu os corações dos fãs do remake da trama de 1990.

"Que cena perfeita, meu Deus. Juma e Jove não cansam de ser os maiores", escreveu uma. "A Juma falando que quer ficar prenha do Jove... Que forma mais delicada em dizer que quer transar", brincou uma segunda internauta.

"Assistir a primeira vez de Juma e Jove com a família toda na sala acho que está sendo um constrangimento para todos os brasileiros", pontuou outro. "A Juma tinha que ser mesmo da Alanis Guillen, e o Jove do Jesuíta Barbosa. Que Química", elogiou um fã.

Q cena perfeita mds juma e jove não cansam de ser os maiores#Pantanal pic.twitter.com/1oMftUrrem — nicole ? (@worldforharry) July 5, 2022

a juma falando que quer ficar prenha do jove kkkkkkkk que forma mais delicada em dizer que quer transar — thaís (@ofthaiss) July 5, 2022

assistir a primeira vez de juma e jove com a família toda na sala acho que tá sendo um constrangimento pra todos os brasileiros #Pantanal pic.twitter.com/JQOuUZ31FK — willy (@filmsndumb) July 5, 2022

- A cena de Juma e Jove

E eu assim perto da minha mãe: #Pantanal pic.twitter.com/OgKkMrXxEz — Fabíola ? (@fabiolaz_z) July 5, 2022

Juma e jove no capítulo de hj tem essa energia #Pantanal pic.twitter.com/Pv7KjQLhqZ — josy? (@salvatore_josy) July 5, 2022

Juma e jove já nas preliminares

Trindade e irma entregando tudo

E o melhor O ZÉ LUCAS PERDENDO AS DUAS !!!!!

QUE SABOR DE MEL !!!!#Pantanal #Pantanar pic.twitter.com/BsjXUaLM3w — bárbara (Taylor's version) (@bocl2005) July 5, 2022

Juma e jove eu amo vcs. Deem um sobrinho pro Brasil #Pantanar pic.twitter.com/khVyy4rgnL — i. (@1Isab3) July 5, 2022

A Juma tinha que ser mesmo da Alanis Guillen .

E o Jove do Jesuíta Barbosa

Que Química?

Entregam tudo#Pantanal pic.twitter.com/HOygD2sr4g — Comentando (@Comenta72134206) July 5, 2022