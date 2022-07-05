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Televisão

Juma e Jove têm primeira cena de sexo em 'Pantanal' e agitam web

Clima do casal Juve esquentou na noite desta segunda-feira (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 10:14

Jove e Juma em cena de 'Pantanal'
Jove e Juma em cena de 'Pantanal' Crédito: Reprodução/Globo
O casal Juve, junção dos nomes dos protagonistas de "Pantanal" (Globo), Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), arrancou suspiros dos telespectadores e internautas na noite desta segunda-feira (4). Isso porque os dois tiveram sua primeira transa -em um clima quente que acabou no rio.
A frase "primeira vez Juve" e o nome dos personagens chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, dentre memes e elogios. A química entre os dois atores chamou atenção e derreteu os corações dos fãs do remake da trama de 1990.
"Que cena perfeita, meu Deus. Juma e Jove não cansam de ser os maiores", escreveu uma. "A Juma falando que quer ficar prenha do Jove... Que forma mais delicada em dizer que quer transar", brincou uma segunda internauta.
"Assistir a primeira vez de Juma e Jove com a família toda na sala acho que está sendo um constrangimento para todos os brasileiros", pontuou outro. "A Juma tinha que ser mesmo da Alanis Guillen, e o Jove do Jesuíta Barbosa. Que Química", elogiou um fã.

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