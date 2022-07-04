Globo diz que Encontro continua com mesmo formato e uma apresentadora titular

Patrícia recebeu críticas de internautas nas redes sociais pela apresentação do primeiro Encontro Crédito: Reprodução/ Instagram

A Globo acabou com as especulações nas redes sociais sobre o nome do apresentador Manoel Soares, 43, não aparecer na vinheta do programa ao lado da apresentadora Patrícia Poeta, 45. A emissora esclareceu que o formato do programa não mudou e permanece com uma titular e um parceiro na apresentação.

"Em diversas chamadas, matérias e entrevistas o programa tem apresentação da Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares", diz nota enviada pela emissora.

Patrícia recebeu críticas de internautas nas redes sociais nesta segunda-feira (4) pela apresentação do primeiro Encontro que leva o seu nome, na Globo. Internautas também disseram que ela não tem carisma e a acusaram de jogar Soares para escanteio

"Gente, a Globo passou a semana passada toda anunciando que o Encontro seria com dois apresentadores, e na hora da abertura só colocam o nome da Patrícia Poeta. O Manoel Soares é invisível?", escreveu uma.

"Eu já achava que o Encontro tinha uns problemas, mas o carisma da Fátima segurava o negócio. Agora com a Patrícia Poeta está muito chato. Ainda deixaram o Manoel de figuração", opinou outra seguidora.

De acordo com o diretor da TV Globo Amauri Soares, "atualmente a Globo vive o melhor ibope registrado nas manhãs nos últimos cinco anos". Então, por que mudar em time que está ganhando? Segundo ele, o motivo é a atenção diária às mudanças da sociedade.