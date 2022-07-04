Arthur Picoli responde elogio de Mel Maia após ficada: "Rolaria de novo"

Arthur Picoli disse que a ficada com Mel Maia não era segredo Crédito: Instagram | @ArthurPicoli

A atriz Mel Maia brincou com uma amiga no TikTok elegendo os melhores e as piores ficadas. E os fãs descobriram que ela ficou com o ex-BBB Arthur Picoli recentemente. Mel elegeu o modelo como o 'mais gostoso' que ela já beijou.

Em entrevista ao Gshow, o capixaba comentou sobre o elogio. "O crossfit está em dia, né? Encaro como um elogio, assim como as pessoas elogiam o cabelo, o sorriso... Fico feliz por elogiar o meu corpo. Ela também é muito gata e já falei isso para ela".

Ele disse ainda disse que a atriz é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. "Rolaria de novo (risos)". E comentou que a ficada não era segredo. "Não era segredo, só não tinha porque eu falar para alguém, entende? Não ligo dela ter falado. Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade".

DIFERENÇA DE IDADE