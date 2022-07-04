Arthur Picoli responde elogio de Mel Maia após ficada: "Rolaria de novo"

A atriz Mel Maia brincou com uma amiga no TikTok elegendo os melhores e as piores ficadas. E os fãs descobriram que ela ficou com o ex-BBB Arthur Picoli recentemente. Mel elegeu o modelo como o 'mais gostoso' que ela já beijou.
Em entrevista ao Gshow, o capixaba comentou sobre o elogio. "O crossfit está em dia, né? Encaro como um elogio, assim como as pessoas elogiam o cabelo, o sorriso... Fico feliz por elogiar o meu corpo. Ela também é muito gata e já falei isso para ela".
Ele disse ainda disse que a atriz é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. "Rolaria de novo (risos)". E comentou que a ficada não era segredo. "Não era segredo, só não tinha porque eu falar para alguém, entende? Não ligo dela ter falado. Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade".
DIFERENÇA DE IDADE
Arthur ainda rebateu as críticas que recebeu devido à diferença de idade. Mel tem 18 anos e Picoli tem 28 anos. "A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? As pessoas não sabem da história. Não me preocupo mais com a opinião dos outros".