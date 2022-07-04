Cantora diz que teve show interrompido por não mandar ‘alô’ para prefeito

Tayara Andreza disse que teve show interrompido por não mandar ‘alô’ para prefeito Crédito: Reprodução/Instagram/@tayaraandreza

Uma situação inusitada viralizou, neste sábado (02), com a cantora de brega Tayara Andreza. Em cima do palco, a artista disse para o público que precisava interromper seu show porque não estava mandando ‘alô’ para o prefeito da cidade. Segundo ela, a prefeitura pediu para ela encerrar a apresentação que estava acontecendo em Tracunhaém, na Zona da Mata do estado de Pernambuco.

"Fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura está pedindo para a gente encerrar o show. Que eu saiba, eu fui contratada para cantar, não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, não sei mais quem, porque eu não estava mandando alô, pediu para eu encerrar o show", disse Tayara no palco.

Um vídeo divulgado por internautas nas redes sociais, no último final de semana, mostra Tayara dizendo ainda que poderia cantar mais músicas e que seu show costuma ter 1h30 de duração. Revoltada com o pedido da prefeitura, a cantora desabafou: ‘ou eu canto, ou eu mando alô’.

"Eu não tive nada a ver, o meu horário não acabou ainda. E outra coisa: ou eu canto, ou eu mando alô, meu amor. Nem o papel colocaram aqui com o nome para eu ficar mandando alô", declarou Tayara.

A apresentação, que fazia parte de um evento municipal, o "Trezenário de Tracunhaém", terminou com agressão entre a organização do evento e a equipe da cantora. Através de uma série de stories, Tayara revelou que seu staff foi agredido com spray de pimenta.

"Foram para cima dos meus músicos, para bater nos meus músicos. Tiraram a credencial dos meninos, foram para cima, a polícia teve que vir. Botaram spray de pimenta. A polícia não, o pessoal lá colocou spray de pimenta. Um inferno, xingando", contou.

Tayara ressaltou que não conseguiu atender o público, como havia prometido durante seu show, porque foi impedida de ficar no camarim. "Tive que sair sem tirar foto com ninguém, entendeu? Porque encheram de spray de pimenta. Na rua, era impossível atender o público. Uma falta de respeito comigo, com o artista, com meus músicos, com meus fãs, esse prefeito de Tracunhaém", completou.

De acordo com o G1, o prefeito da cidade, Aluízio Xavier (PSD), afirmou que não estava no local no momento do ocorrido e disse que iria afastar o secretário de Turismo e Cultura. O político ainda pediu desculpas para a cantora. Já a Polícia Militar confirmou, em nota, que foi acionada no intuito de “conter os ânimos".

"Houve atrito também entre a organização do evento e a equipe da artista, na saída da banda do palco. Em ambas as situações, a PM atuou no sentido de pacificar o ambiente e garantir a realização do evento até o final", disse trecho da nota.

QUEM É TAYARA

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Tayara Andreza ficou conhecida com a Banda Torpedo, ao lado de Deivison Kellrs nos vocais - falecido em 2018, aos 30 anos, por conta de câncer no fígado. Nesse período, a artista fez sucesso com as músicas "Diz na Minha Cara", "Foi Amor', "Chora, Amor" e "Nosso Relacionamento" e "Estou te Amando", uma adaptação para brega da música "Unconditionally", da cantora Katy Perry.