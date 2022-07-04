Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Tiago Leifert posta foto rara da filha, Lua, cercada de bolas de futebol

Ela está em tratamento contra câncer ocular
Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 08:29

Tiago Leifert Crédito: Victor Pollak/Globo
O apresentador Tiago Leifert , 42, compartilhou no Instagram, neste sábado (2), uma foto rara da filha, Lua, que faz tratamento contra câncer ocular. Na imagem, a menina aparece de costas em um cercadinho cheio de bolas.
"Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho para não forçar", escreveu o apresentador, que adora futebol.
Famosos comentaram a legenda da foto e alguns disseram que estavam na mesma situação tentando fazer o filho gostar de futebol. "Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada", escreveu o apresentador Felipe Andreoli, do Globo Esporte. Leifert respondeu: "Geração Abel Ferreira [treinador do Palmeiras]."
O ex-BBB Arthur Picolli comentou a foto: "Coisa linda". Outro ex-participante do reality, Gui Napolitano, escreveu: "Deus abençoe ela sempre e sua família Ti." O diretor da Globo Boninho comentou: "Fofa".
A comentarista de futebol do grupo Globo, Fernanda Colombo, disse que daqui a pouco tem grama no cercadinho, mas alertou: "Só não coloca apito que vai dar ruim". Enquanto o apresentador Marcos Mion escreveu: "Pai sendo pai".

Tópicos Relacionados

câncer Famosos Tiago Leifert
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados