Tiago Leifert posta foto rara da filha, Lua, cercada de bolas de futebol

O apresentador Tiago Leifert , 42, compartilhou no Instagram, neste sábado (2), uma foto rara da filha, Lua, que faz tratamento contra câncer ocular. Na imagem, a menina aparece de costas em um cercadinho cheio de bolas.
"Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho para não forçar", escreveu o apresentador, que adora futebol.
Famosos comentaram a legenda da foto e alguns disseram que estavam na mesma situação tentando fazer o filho gostar de futebol. "Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada", escreveu o apresentador Felipe Andreoli, do Globo Esporte. Leifert respondeu: "Geração Abel Ferreira [treinador do Palmeiras]."
O ex-BBB Arthur Picolli comentou a foto: "Coisa linda". Outro ex-participante do reality, Gui Napolitano, escreveu: "Deus abençoe ela sempre e sua família Ti." O diretor da Globo Boninho comentou: "Fofa".
A comentarista de futebol do grupo Globo, Fernanda Colombo, disse que daqui a pouco tem grama no cercadinho, mas alertou: "Só não coloca apito que vai dar ruim". Enquanto o apresentador Marcos Mion escreveu: "Pai sendo pai".