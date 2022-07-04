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Domingão

Luciano Huck dança com a filha Eva na final da Dança dos Famosos

Vitória Strada e o técnico Vagner Santos vencem competição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 08:06

Luciano Huck e a filha Eva antes de dançarem no Domingão do Huck
Luciano Huck e a filha Eva antes de dançarem no Domingão do Huck Crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck
A atriz Vitória Strada, 25, e o técnico Vagner Santos foram os vencedores da Dança dos Famosos (TV Globo) do Domingão com Huck (Globo), neste domingo (3). Mas quem roubou a cena na final da competição foi Eva, 9, filha de Luciano Huck, que dançou com o pai no palco, enquanto a mamãe Angélica chorava assistindo a tudo da plateia.
Neste domingo, Eva arrasou na dança, fez estrela e espacate no palco com o pai -que não leva jeito para a dança. Ele disse para a filha que só estava fazendo aquilo por ela.
Antes de dançar com o pai, a menina havia chamado a atenção dos fãs de Huck ao posar em fotos com ele no Instagram. Nas imagens, Huck surge ao lado de sua filha mais nova fazendo várias poses engraçadas nos bastidores do programa.
"A gente brinca que Angélica pariu uma pequena Claudia Raia. Ela faz ballet e sapateado", disse o apresentador orgulhoso da performance da filha, que agradeceu. "Obrigado", disse Eva.
A final da competição foi marcada pelo rigor dos jurados e bom humor -Paola Oliveira, Murilo Benício, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e José Carlos Arandiba -o Zebrinha. O ator Benício foi o alvo das piadas do apresentador e Paola, que brincaram sobre os comentários sucintos dele sobre a apresentação dos participantes.
Mais de uma vez, o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus se confundiu e chamou Huck de Faustão, mas todos fizeram de conta que não ouviram o que ele falou. Esta não é a primeira vez que Jesus faz isso, quando Tiago Leifert comandava o quadro Super Dança dos Famosos ele também chamou o apresentador de Faustão.

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