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Em razão da saúde

Rainha Elizabeth 2 diminui oficialmente carga horária de trabalho

De acordo com um relatório da monarquia britânica, as obrigações da chefe de estado foram reduzidas pela primeira vez em uma década
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 07:55

A rainha Elizabeth II, da Ingraterra
A rainha Elizabeth II, da Ingraterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
Cada vez menos presente em aparições públicas, a rainha Elizabeth 2, de 96 anos, diminuiu oficialmente a carga horária de trabalho. De acordo com um relatório da monarquia britânica, as obrigações da chefe de estado foram reduzidas pela primeira vez em uma década para uma descrição menos específica do que deve cumprir.
De acordo com as informações publicadas pelo jornal The Sunday Telegraph, a nova versão traz uma definição de trabalho mais vaga em razão da saúde, afirmando que o papel da rainha "abrange uma série de deveres parlamentares e diplomáticos" e que ela apenas "recebe" outros chefes de estado visitantes.
No lugar de eventos específicos como a Abertura Estadual do Parlamento, considerados até pouco tempo necessários pela "convenção constitucional", a rainha dará maior ênfase ao apoio da família real de uma forma mais ampla.
O total inclui a redução de 13 pontos anteriores, como nomeação do Primeiro-Ministro e o pagamento e recebimento de visitas de Estado, para essa descrição menos específica.
Na Abertura Estadual do Parlamento, por exemplo, o problema de mobilidade dificultou a participação da rainha Elizabeth pessoalmente. Em seu lugar, os príncipes Charles e William foram no lugar da chefe de estado.

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