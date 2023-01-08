O que será tendência nas cerimônias de casamento para 2023?

Casamentos na praia, com os noivos sentindo o pé na areia, deve ser tendência para as cerimônias em 2023 Crédito: Shutterstock

Após quase três anos de adaptação nos formatos dos casamentos ao contexto da pandemia do novo coronavírus, 2023 promete, finalmente, um momento especial para as cerimônias, principalmente com o fim das restrições impostas aos eventos sociais por conta da crise sanitária.

Em bate-papo com "HZ", a cerimonialista Izabella Salazar, especialista em organizações de eventos, diz que a tendência para o novo ano são os casamentos no estilo boho chic, ou seja: decorados com flores naturais, ao ar livre, repletos de elementos inusitados da natureza e desprendidos de tradições.

POUCOS CONVIDADOS

"A tendência continua com casamentos menores, entre 50 e 150 convidados, apesar de terem voltado as cerimônias de até 200 pessoas. Os eventos com essa quantidade de convidados para cima estão mais raros, mas, quando organizados, os noivos procuram espaços ao ar livre. A busca pelo pôr do sol 'mais lindo'. Se houver a possibilidade de colocar os pés na areia, é melhor ainda", detalha Salazar.

Sendo assim, as decorações boho chic com um toque de modernidade, também presente nas pistas de dança, estão em alta. "Há a tendência de espaços com telões de led, desconstruídos ou não, que garantem fotos do por do sol, caso o dia esteja nublado. Eles conseguem transmitir a sensação do clima e da atmosfera do local".

PISTA DE DANÇA

A volta das pistas de dança, conforme o site Casamentos , já está sendo celebrada há algum tempo no Brasil. Em 2023, elas serão palcos de atrações especiais e trazendo até escolas de samba, grupos musicais, DJ's, pulseiras e fogos de artifício. Os robôs de led devem deixar esse momento ainda mais com ar de festival de música. Shows, apresentações artísticas e muita luz de néon vão ser uma maneira de mimar os convidados.

Pistas de dança movimentadas estão entre as tendências dos casamentos para 2023 Crédito: Casamentos.com.br

Ainda conforme o portal, sábado continuará sendo um dos dias preferidos para a realização dos casamentos, mas há muita gente optando por casar nos demais dias da semana.

Essa mudança tinha sido identificada em 2022 por conta das agendas lotadas (de fornecedores e igrejas) e segue com força em 2023. Além dos dias de semana proporcionar cerimônias mais baratas, eles abrem espaço para prolongar a experiência do convidado. Um casório celebrado na noite da sexta-feira, por exemplo, poderá se prolongar durante todo o final de semana, com um churrasco no sábado e um brunch no domingo. A festa nunca termina!

ESPAÇOS MAIS PROCURADOS

Farras à parte, Izabella Salazar afirma que, entre os capixabas, espaços de eventos em praias como Ubu (Anchieta) e Maguinhos (Serra) continuam muito procurados pelos noivos na hora do "sim sim". "Mas existem novos ambientes que estão se destacando em Guarapari. O Terraço, por exemplo, fica em um ponto mais alto, com um visual incrível que favorece festas ao por do sol e ao nascer da lua cheia", adianta.

A chamada Geração Z (os que nasceram entre o fim da década de 1990 e 2010) começa a se casar e, com ela, uma consciência mais ecológica vai predominar no universo nupcial.

Para evitar desperdícios de flores na decoração, o Casamentos diz que a solução é incorporar o verde da natureza à decoração. Essa tendência que começou em 2022, em 2023 será maximizada: fará com que árvores e flores de todo tipo, plantas naturais em vasos e flores secas sejam vistas no local da cerimônia, na mesa do bolo e na decoração dos ambientes e mesas da festa.

As cerimônias em 2023 devem abusar de flores e elementos da natureza na decoração Crédito: Casamentos.com.br

Além de destacar a diversidade presente na flora brasileira, a decoração irá mesclar elementos naturais ao charme da iluminação do espaço, que deve misturar as cores vivas dos arranjos florais à estética do vintage.

Também para evitar o desperdício e priorizar a ecologia, os produtos serão cada vez mais locais como, por exemplo, as lembrancinhas ambientalmente responsáveis.

LEMBRANÇAS

Com a tendência dos casamentos à beira do mar, uma boa ideia de lembrancinha para oferecer aos convidados, segundo Salazar, é presenteá-los com uma pashmina, manta que pode ser usada tanto ao redor do pescoço quanto ao redor dos ombros.

"Ao cair da noite, sempre faz um friozinho (na praia) e alguns convidados não vão para a pista de dança se aquecer. Com esse mimo, podem ficar curtindo a festa agasalhados, de maneira elegante. É uma lembrança útil e 'abraça' o convidado. Geralmente, a noiva oferece para as mulheres", destaca.

BUFFET

Seguindo os estilos de casamentos mais descontraídos e leves, os bufês também reestruturaram seus cardápios. Para 2023, a tendência é servir porções menores e alimentos frescos, como camarão no palmito, ceviches (prato da culinária peruana baseado em peixe cru ou camarão marinado em suco de limão), tábuas de carnes fatiadas no estilo rosbife, carpaccio, espetinhos havaianos com carne de porco e frutas tropicais, como o abacaxi.

Para beber, conforme adianta a especialista em cerimônias, os casamentos da moda apostam no open bar com drinks à base de vodka, gin e espumantes.

VESTIDOS E TRADIÇÕES

Um dos momentos mais esperados (pelos convidados, é claro!) de um casório, o vestido da noiva também aposta na simplicidade e modernidade. "Estão 'sequinhos', com poucas informações e detalhes que trazem significados e propósitos. A aposta é para vestidos fluidos, com um pouco de bossa e tecidos tecnológicos, que possuem algum benefício para o corpo, sendo sustentáveis. Há até a possibilidade de modelos com flores em 3D", detalha. Ah, sim: as cores claras estão em alta.

"Atendo muitas noivas com histórias de vestidos, seja uma renda, um broche, um bordado ou até mesmo um tecido remodelado, transformado. Isto está na moda, pois faz da peça única, exclusiva e rara", explica Izabella Salazar.

BUQUÊ ATÉ PARA HOMENS?

Para o portal Casamentos, os buquês também serão especiais. O chamado maxi-buquê irá misturar várias cores e espécies de flores. Quem não gosta de chamar tanta atenção para esse item pessoal, a aposta será nas flores brancas em arranjos menores, uma única flor ou em composições de aros.

Os buquês voltam floridos. Segundo site, há a tendência de buquês masculinos Crédito: casamentos.com.br

O portal lança uma tendência para os homens em 2023: o buquê masculino, independentemente se eles irão se casar com uma mulher ou com uma pessoa do mesmo sexo. Nessa tendência também observamos outro "dedinho" da Geração Z, com sua definição muito mais fluída sobre gênero.

PIX PRESENTE

O Casamentos surpreende ao informar que, no Brasil, a tendência do Pix como presente de casamento veio para ficar e essa será a maneira mais moderna de presentear o casal. Não será estranho encontrar um código QR e/ou uma mensagem sobre a mesa relacionada à transferência do dinheiro. Tudo de uma maneira leve, divertida, que dá liberdade a cada convidado.

LUA DE MEL