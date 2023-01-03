Do animal print ao neon: o que promete bombar nas praias no verão 2023

Biquini Animal Print estão entre as tendências para o Verão 2023 Crédito: BlueMan/Divulgação

Com a chegada do verão, o sol e o calor da estação casam perfeitamente com um banho de mar. Portanto, saber escolher um look de moda praia que combine com o seu estilo é essencial.

Antenado, "HZ" ouviu especialistas em busca de dicas preciosas de biquínis, maiôs e acessórios. Bianca Riva, gerente da BlueMan Vitória, por exemplo, disse para ficar de olho nos biquínis de amarrações transversais.

Sucesso entre famosas, como as atrizes Paola Oliveira e Flávia Alessandra, eles continuam queridinhos das fashionistas de plantão. Há quem goste dos modelos lisos ou dos estampados.

As calcinhas asa delta também estarão em alta. Diretamente dos anos 1980, o modelo retorna com tudo neste verão. A cantora Ludmilla adora essa modelagem. "A aposta será um pouco mais ousada que o tradicional, ajudando a disfarçar os quadris e a alongar a silhueta", constata Bianca.

Segundo a especialista, os maiôs também fazem sucesso e nunca saem de moda. Os com recortes ousados feitos nos ombros, na cintura ou nos quadris, por exemplo, elevam o nível de sensualidade e elegância.

Isabel Goulart de biquini Neon: uma das tendências da nova estação Crédito: BlueMan/Divulgação

Bianca Riva confirma que cores fluorescentes serão as protagonistas em 2023. Aposte no rosa-chiclete, laranja e tons neons. As estampas florais e coloridas também aparecem como opção para arrasar nas praias, especialmente as que fazem alusão à natureza. Claro que o animal print também não fica de fora. As estampas de onças e cobras estão com tudo.

TENDÊNCIAS

Tarsila Cunha, consultora de imagem para mulheres gordas, também conversou com a reportagem e falou sobre as tendências de moda praia para o verão 2023 para todos os estilos e corpos.

A consultora também afirma que entre os protagonistas da estação estão as cores fortes e vibrantes, entre elas o rosa, na tendência "Barbiecore" . "Muitas tonalidades de rosa vão fazer a festa nas praias e piscinas, mas o pink e chiclete são os mais votados. O laranja também será uma cor queridinha da estação. Você pode escolher tons mais vibrantes, mas pode apostar também nos mais fechados", pontua.

Gosta de azul? Tarsila diz que ele voltou, pois é uma cor que traz frescor e aconchego. Aposte sem medo em tons mais vibrantes, como o turquesa e o cerúleo.

Como a moda é para todas, se você não curte cores intensas, pode apostar em tons pasteis, que também não saíram de moda. "Os queridinhos da vez são o lilás e o verde-menta", enumera a consultora.

Estampas românticas, como borboletas e florzinhas, estão entre as mais frequentes. "Mas as listras e abstratas também vão aparecer bastante".

COMBINAÇÕES

Tarsila também aponta que uma super tendência são os conjuntinhos, portanto, abuse de biquínis e maios, combinando com a saia, saída de praia e chinelo.

Fique de olho nos assessórios. Você pode criar looks bem interessantes, como cintos (que passam a ter um ar somente decorativo) e suspensórios. "Uma verdadeira febre são os colares alongados tipo 'Body Chain'. Com vários estilos e pingentes. Aposte nos motivos praianos, como conchas e estrelas do mar", indica a especialista.

Vale lembrar que as peças na tendência "Handmade" (como o crochê e o macramê) também serão vistas por aí. "Para quem curte muito glamour, peças brilhosas e intensas também vão fazer a cabeça das mulheres. O lurex é uma ótima opção para se destacar e modernizar o look", acrescenta Cunha.

Para mulheres gordas, Tarsila dá dicas preciosas. "Quem deseja disfarçar o quadril (veja modelo acima), deve apostar em modelagens mais largas na lateral, pouco cavadas. Cores menos chamativas também ajudam. Para disfarçar a barriga, os modelos médios são as melhores opções (altura do umbigo). Os muito altos ou muito baixos podem destacá-la ainda mais".