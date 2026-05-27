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Tênis

João Fonseca vira após perder dois sets e avança à terceira rodada de Roland Garros

Brasileiro deve enfrentar Novak Djokovic na terceira rodada

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2026 às 17:57
João Fonseca
Alain JOCARD / AFP
João Fonseca subiu a montanha. O carioca de 19 anos perdeu os dois primeiros sets para o croata Dino Prizmic, 72º do mundo, mas reagiu, virou e venceu por 4/6, 3/6, 6/3, 6/1 e 6/2, nesta quarta-feira (27), na quadra 14 de Roland Garros, em 3h27 de jogo. 
A partida foi disputada sob calor intenso --32°C em Paris, com temperatura ainda maior na quadra 14, sem sombra. A torcida, lotada e com maioria brasileira, acompanhou um jogo de qualidade técnica e grande intensidade.
Nos dois primeiros sets, Prizmic foi superior. O croata usou o saque como arma principal --chegou a três aces logo nos primeiros games-- e soube aproveitar os erros não forçados de Fonseca para quebrar o serviço do brasileiro uma vez em cada parcial. Fonseca oscilou nos momentos decisivos e cedeu 4/6 e 3/6.
A virada começou na metade do terceiro set. Fonseca acertou o saque, reduziu os erros, elevou a intensidade e começou a vibrar mais, chamando a torcida. Prizmic, por sua vez, começou a declinar --o primeiro serviço parou de entrar, as duplas faltas se multiplicaram e os erros não forçados aumentaram. Fonseca fechou o terceiro set em 6/3, dominou o quarto por 6/1 e confirmou a virada no quinto por 6/2.
Na terceira rodada, o brasileiro deve enfrentar Novak Djokovic, quarto do mundo e tricampeão em Paris. 

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