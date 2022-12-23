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Beleza

Do verão para o ano todo: as cores de cabelos em alta para 2023

Da morena iluminada ao loiro platinado, especialistas dão dicas de tons para a nova estação e para o ano que está chegando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 09:00

A cor morena iluminada, em tons quentes, é uma das tendências de cabelos para 2023
A cor morena iluminada, em tons quentes, é uma das tendências de cabelos para 2023 Crédito: Be Spa Urbano/Divulgação
Ano novo, vida nova e, por que não, cabelo novo? Antenado, "HZ" conversou com especialistas e hair stylists para saber: quais cores são tendências para 2023? Sabendo ainda que o verão chegou nesta semana, nada melhor do que mudar o visual para começar o novo ciclo com charme e elegância extra.

via GIPHY

Já vai anotando em seu caderninho: de acordo com consultoras ouvidas pela reportagem, 2023 deve ser marcado por versatilidade. Tendências apontam desde nuances luminosas, para combinar com o calor do verão, até tonalidades que valorizam tons naturais do contorno do rosto. Mas, fique calma: há opções de coloração para todos os gostos e estilos.
Hair stylist do Be Spa Urbano, em Vitória, Ana Paula Leite detalha que, nos últimos meses, a prática de maior procura em seu salão são as mechas com pequenos pontos de luz. A especialista também acredita que a aderência da coloração mais natural - que apenas realça o tom de pele -, vai continuar em alta.
"Por distribuir pontos de luz pelos fios, a técnica dá luminosidade e leveza ao rosto. O resultado é uma raiz esfumada, mais escura, e comprimento e pontas mais claros, com uma transição discreta entre os tons", explica.
Ela garante que uma técnica em alta é a morena iluminada, que consiste em clarear parte dos fios de forma sutil. A coloração é geralmente escolhida por quem possui cabelo castanho ou preto, por permitir mudar o visual sem radicalizar.
Um ponto fundamental é entender a tonalidade que ficará mais harmoniosa com o rosto. Assim, podemos brincar com colorações e tons, variando as mechas, por exemplo, em dourados quentes, platinado e até mesmo ruivo.
A cor loiro dourado promete ser sucesso em 2023
A cor loiro dourado promete ser sucesso em 2023 Crédito: Divulgação
Ana Paula Leite diz que as loiras estão com tudo no próximo ano. "Uma das tendências é o loiro mel. Uma cor quente e com reflexos dourados, geralmente feita em uma base pouco escura, que combina com todos os tons de pele".
O castanho caramelo, ou castanho iluminado, também promete bombar. "Seja na versão loira ou acastanhada, é uma das tendências para 2023. O fundo acastanhado quente com reflexos dourados e acajus garantem uma base escura com mechas luminosas, tornando a cor uma ótima opção para virar morena iluminada caramelo", aponta. 

CALOR DA ESTAÇÃO

Não podemos esquecer que 2023 chega com o verão, a estação mais quente (e desejada) do ano. Também por isso, muitas pessoas começam a repensar o visual, buscando entrar na estação com os cabelos renovados.
Penha Arraz, CEO do salão Spazio Penha Arraz, de Vila Velha, aponta serem várias as opções escolhidas pela mulherada, entre elas o castanho-claro, castanho iluminado (olha ele aí de novo!), ruivo acobreado, loiro platinado e loiro dourado.
"A escolha de uma tonalidade depende muito da personalidade de cada um, mas é possível definir quais são as cores que farão o maior sucesso no próximo ano", comenta.
Uma das maiores tendências para o verão 2023, segundo Penha Arraz, é o castanho iluminado caramelo. A escolha da tonalidade permite também um clareamento natural por conta do sol. "Uma base castanho escura com reflexos loiros e acajus cria um efeito muito legal para o verão, que pode se transformar conforme a quantidade de exposição solar de cada uma".
Para fugir dos clássicos, ela também indica o ruivo acobreado, opção para quem busca uma mudança mais intensa em 2023. Trata-se de uma cor que está cada vez mais em alta, combinando com qualquer tom de pele, desde que seja possível adaptar a tonalidade para um melhor resultado individual. "A escolha por um ruivo acobreado pode ser voltada para um visual mais chamativo, com reflexos vibrantes, ou mais discreto, com tons mais serenos e focados na mudança de visual sutil".
O loiro platinado exige cuidado e atenção, por precisar de um pouco mais de química
O loiro platinado exige cuidado e atenção, por precisar de um pouco mais de química Crédito: Divulgação
Uma escolha muito ousada, segundo Penha, seria o loiro platinado, com a nuance fria e reflexos acinzentados. Com a promessa de uma mudança drástica, essa categoria de loiro claríssimo exige cuidado e atenção, por precisar de um pouco mais de química. "O loiro platinado é uma mudança muito procurada pelas mulheres, porque implica um novo visual que muda a compatibilidade da tonalidade do cabelo com o tom de pele e até personalidade".
Uma tonalidade que vai estourar em 2023, conforme Arraz, é o loiro dourado, ganhando forças, principalmente, no verão. A tonalidade clara, porém, com tons quentes, dá um ar mais jovial. "O loiro sempre foi uma preferência, mas, para 2023, ele promete garantir uma naturalidade e leveza para quem adotá-lo", complementa.

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