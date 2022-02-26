Veja como recuperar o cabelo danificado após as férias na praia

Os cuidados no verão são imprescindíveis para manter a saúde dos fios Crédito: Shutterstock

Com o fim das férias de verão, é normal que, para quem frequentou a praia ou piscina, além do bronzeado na pele, o cabelo também perceba os efeitos da estação. Ressecados, sem vida e até quebradiços, é normal ele sofrer com a exposição ao sol, ao mar e à piscina. Por isso, é hora de recuperar o cabelo danificado após as férias.

A tricologista Cristal Bastos explica que os raios solares causam alterações na queratina e nas ceramidas, que unem as cutículas dos cabelos, deixando os cabelos ásperos, sem brilho, frágeis e quebradiços. Também provocam oxidação, deixando o fio mais claro, pois ele perdeu a proteção contra a luz. "Já o excesso de água do mar e de agentes químicos para tratarem a água da piscina, deixam os cabelos menos elásticos, o que resulta em quebra, porosidade e pontas duplas".

Por isso, os cuidados com os cabelos devem ser durante todo o ano, mas no verão são imprescindíveis para manter a saúde dos fios. "Hidratações semanais em casa, combinadas a tratamentos terapêuticos recomendados por profissionais e o uso de produtos protetores e hidratantes com filtro solar são imprescindíveis nesta época do ano", conta Cristal Bastos.

Os melhores tratamentos pós-verão são os nutritivos e hidratantes, que ajudam a recuperar a umidade e os nutrientes perdidos. Cristal conta que a exposição aos raios UV danifica as cutículas, diminuindo a retenção hídrica dos fios, deixando-os mais frágeis, porosos e opacos.

"Usar um bom leave-in é muito importante para devolver a saúde capilar. Este cuidado deve ser diário. Reduzir o uso de secador, chapinha e babyliss, durante o período de tratamento, também é interessante, pois os fios já estão fragilizados e sensíveis à quebra. Para cabelos muito danificados, a solução é a terapia capilar personalizada"

PROTEÇÃO DOS FIOS

A tricologista Camila Zanoni conta que os maiores estragos nas férias são referentes ao ressecamento e quebra dos fios, aumento de oleosidade e queimadura do sol no couro cabeludo. Por isso, é importante prezar pela proteção solar e térmica, investir em tratamentos profissionais para recuperar a fibra capilar e manter a rotina home care com produtos adequados para cada tipo de cabelo, um deles que pode ser universal é uma máscara nutritiva e blend de óleos.

Na hora de investir em produtos, escolha os que atendam a necessidade do seu cabelo. Nos oleosos com pontas secas, pense no xampu que limpe o couro cabeludo e produtos que façam nutrição dos fios. Já em cabelos secos ou cacheados, a busca deve ser por xampu de limpeza suave, pensando em não agredir os fios e investir em óleos vegetais e máscaras nutritivas.

"Ao sair do mar ou da piscina, é recomendado tomar uma ducha de água doce para retirar o sal ou o cloro. Caso não tenha essa possibilidade, recomendo a reaplicação do leave-in com proteção solar após o mergulho"

Cristal Bastos explica que são muitos os erros cometidos nesta época do ano, como não usar filtro solar para os cabelos e produtos protetores e hidratantes. "Assim como ficar com água salgada nos cabelos por muito tempo e ainda deixando-os expostos ao sol ou lavar muitas vezes ao dia".