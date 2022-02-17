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Verão: peça de crochê é tendência na moda; dicas de como combinar

Tops, biquínis, saídas de praia e vestidos coloridos aparecem na textura que é ideal para enfrentar as altas temperaturas da estação
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:00

Anitta
Os vestidos são uma excelente opção para um look praia Crédito: Reprodução @Anitta
O crochê é a textura da vez na moda. Sucesso nos anos 70, ele ensaiou seu retorno nas coleções de 2021, mas é nesta temporada que volta em grande estilo. Tops, biquínis, saídas de praia e vestidos coloridos aparecem no material que é ideal para enfrentar as altas temperaturas da estação. Famosas como Anitta, Pocah, Giovanna Lancellotti e Bruna Marquezini são algumas que aderiram à tendência. 
A consultora de imagem Tati Arruda conta que a tendência apareceu como promessa nas semanas de moda de 2020, quando foram anunciadas as coleções de 2021. "E ela está cada vez mais fortalecida. Reapareceu no auge da pandemia como um resgate cultural e a valorização do trabalho manual. E o crochê é a mais pura representação disto".
Dentre as peças mais queridinhas de crochê para o verão estão os croppeds. "O modelo de crochê vai combinar com jeans, com peças de linho e até com mais crochê. Pode ser short, calça e saia. Só lembrar que essa peça é bem informal, então, ela vai compor looks descontraídos", diz Tati Arruda.
A consultora de imagem Camile Stefano explica que, para adotar o crochê, vale combinar com peças atuais e casuais, como um jeans. "O casaquinho de crochê como uma terceira peça também é uma boa opção para inserir a tendência. Também vale investir no top cropped, que é uma forte tendência do verão".
Ela conta que as minissaias de crochê são uma excelente opção para um look praia. "Para o dia a dia uma combinação com uma t-shirt pode deixar o look mais casual. Combinar com cropped de crochê e uma camisa oversized como terceira peça deixará o look mais moderno", sugere Camile Stefano.

MODA PRAIA

O biquíni de crochê também está bombando na estação. A peça vai desde o clássico cortininha até a modelagem frente única, trazendo um ar estiloso para a moda praia. Tati Arruda conta que os modelos de crochê dão um ar bem hippie chique ao look praia.
"Como o material não é o mais ideal para ser molhado, procure peças que sejam bem executadas. Que tenham um forro em material que vai se ajustar ao seu corpo. Isso vai garantir um caimento legal. As peças com detalhes em crochê também são válidas. Vão ficar mais leves no corpo, principalmente depois de molhadas, além de secar mais rápido", conta. Alguns cuidados na lavagem também são importantes, como lavar a mão, não torcer e secar sem pendurar. Isso vai evitar que sua peça seja danificada.
Para quem tem dificuldade para trazer peças de crochê para o dia a dia, Camile Stefano sugere começar com acessórios para trazer o elemento para o look. "Bolsas em crochê, que também estão em alta, podem trazer personalidade ao look. Uma terceira peça também é uma opção para complementar o visual", diz a consultora de imagem. 

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