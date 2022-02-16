Modelo capixaba estrela campanha de verão de marca de luxo francesa

Raynara Negrine está na nova campanha mundial da marca Hermès Crédito: Divulgação Jack Davison

A modelo capixaba Raynara Negrine, de 18 anos, foi a escolhida pela Hermès para estrelar a nova campanha mundial da marca de luxo francesa. Fotografada por Jack Davison em outubro de 2021, as imagens do Verão 22 da maison foram feitas em Málaga, na Espanha, e começaram a ser lançadas nesta terça-feira (15).

A modelo falou sobre o trabalho. "Tudo o que tenho vivido é, sem dúvidas, a realização de um sonho. Sou muito grata por cada passo que dei até aqui. É de uma importância muito grande. Isso me motiva cada vez mais a representar meu país, representar outras meninas negras e poder ajudar quem está começando. Só tenho a agradecer a Deus todos os dias, por tantas vitórias”.

A Hermès é um dos nomes mais famosos no mercado de luxo. A marca francesa é a responsável pela criação de bolsas icônicas como Birkin e a Kelly. Para a coleção de verão, Nadège Vanhee-Cybulski, diretora criativa da grife, fez a escolha de uma cartela de cores com beges, marrons, amarelo, preto, cinza e branco, e tecidos naturais como linho e algodão, além do couro.

O ESTOURO DA CAPIXABA

Raynara Negrine conquistou o posto de nome do momento na moda internacional. Na última temporada de alta-costura, em Paris, a modelo foi escalada para abrir a apresentação da Alaïa e desfilar para Paco Rabanne, que lançaram as coleções de Inverno 2022.

Raynara nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e relembra com orgulho a trajetória de superação que enfrentou, até conquistar o mercado fashion internacional. "Tenho muito orgulho de minhas raízes e de tudo que aprendi com os desafios que passei. Minha mãe sempre encontrou formas de me dar todo suporte para que pudesse chegar até aqui, ela é minha maior incentivadora", conta.

Minha mãe lutou muito, trabalhando duro, como diarista, e essa garra sempre será o meu maior motivo de orgulho e inspiração

Revelada pela Joy Management, mesma agência que lançou a supermodelo Lais Ribeiro ao estrelato, Raynara ficou entre as finalistas do concurso "The Look Of The Year", em 2017. Desde então, coleciona em seu currículo trabalhos de peso. Na última temporada internacional, desfilou para 17 grifes, como Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus e Carolina Herrera. No Brasil, figurou entre as recordistas de desfiles do São Paulo Fashion Week.

"Nem sempre foi assim. Quando comecei, não sabia muito sobre o mercado. Me interesso desde criança, mas tive que superar muitas coisas, como falsas promessas e situações de má-fé, mas nada disso me abalou. Felizmente, hoje tenho suporte de um time que me ajuda a realizar todos estes sonhos. Eu só tenho a agradecer por poder representar o Brasil em trabalhos e desfiles tão importantes", afirma.