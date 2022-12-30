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Moda

Laise, metalizados e alfaiataria: três tendências para você apostar no verão

A moda verão traz muita cor e peças leves. As propostas trazidas vão incrementar os looks tanto para o dia quanto a noite

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 08:00

Publicado em 

30 dez 2022 às 08:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Metalizado, laise e alfaiataria: 3 tendências da moda verão 2023
Metalizado, laise e alfaiataria: 3 tendências da moda verão 2023 Crédito: Shein
A estação mais gostosa, calorosa e feliz do ano acabou de chegar! Com ela, chegam mais peças leves, coloridas e estampadas, além de muitas tendências. E eu já venho deixar vocês por dentro de três hits da moda que vão bombar nessa estação. Bora anotar tudo e já montar lookinhos super fashionistas e antenados?!

LAISE:

Ela está por toda parte: vestidos, blusas, calças e croppeds. Extremamente clássica e atemporal, a laise veio com força total nesse verão.
Engana-se quem pensa que ela é quente e pesada. Por ser absolutamente toda furadinha, é uma proposta bem fresca. Ela inspira romantismo e classe. Se torna uma peça de referência na produção e faz o papel sozinha de estrela do look do dia. 

METALIZADOS:

Super estilosa, marcante e fashionista. O metalizado vem com tudo nas roupas, calçados, bolsas e até nos esmaltes. Aposte em, pelo menos, uma peça metalizada, como um shortinho ou um blazer. Ela vai transformar qualquer produção que tinha tudo pra ser básica em algo iluminado e criativo.
Só lembre-se de não misturar demais. Escolha peças mais leves e lisas pra coordenar com o metalizado.

ALFAIATARIA:

Ela não sai de moda nunca. E, neste verão, ela chega para enriquecer as produções de fim de tarde. Blazer colorido, bermuda de linho, camisarias leves. O corte fino e arrojado combina com um shortinho jeans ou um vestidinho estampado. Basta misturar os dois mundo e o sucesso é absoluto.
Invista em blazer colorido, uma tradicional camisa branca e um short ou calça de linho, que o sucesso é garantido. 
Aproveite bastante a nova estação e não tenha medo de ousar! Use brilhos, metalizados, laise, alfaiataria, coloridos e tudo mais que você curtir ! Se joga.
Um beijo e até o ano que vem!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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