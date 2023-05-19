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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o lançamento do livro sobre o caso Araceli em Vitória

Publicado em
19 mai 2023 às 03:00
Felipe Quintino, Rita Camata e Katilaine Chagas
Felipe Quintino, a ex-deputada federal Rita Camata e Katilaine Chagas: na noite de autógrafos de “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, em Vitória Crédito: Diego Nunes
Era uma sexta-feira normal do ano de 1973. Mas a data, 18 de maio, nunca mais seria a mesma, se transformando, em 2000, por meio da Lei 9.970, em um símbolo no combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. É que nesse fatídico dia, a menina Araceli Cabrera saiu do colégio onde estudava, em Vitória, capital do Espírito Santo, e nunca mais retornou para casa. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, em um matagal, dando início a uma das investigações policiais de maior repercussão na história judicial brasileira. Agora, 50 anos depois, a trama é recontada com informações inéditas pelos jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas, ex-repórteres de A Gazeta,  no livro “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, que foi lançado nesta quarta-feira, pela editora Alameda, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória.  Veja quem prestigiou o evento. 
Katilaine Chagas, Karla Coser e Felipe Quintino
Katilaine Chagas, Karla Coser e Felipe Quintino Crédito: Diego Nunes
Felipe Quintino, Roberto Martins e Katilaine Chagas
Felipe Quintino, Roberto Martins e Katilaine Chagas Crédito: Diego Nunes
Felipe Quintino, Marilene Mattos, Emília Manente e Katilaine Chagas
Felipe Quintino, Marilene Mattos, Emília Manente e Katilaine Chagas Crédito: Diego Nunes
Felipe Quintino, Eduardo Caliman e Katilaine Chagas
Felipe Quintino, Eduardo Caliman e Katilaine Chagas Crédito: Diego Nunes
Felipe Quintino, Mike Figueiredo, Katilaine Chagas e Priscila Florenço
Felipe Quintino, Mike Figueiredo, Katilaine Chagas e Priscila Florenço Crédito: Diego Nunes
Maria Emília Passamani, Maria das Graças Ferreira, Felipe Quintino, Katilaine Chagas e Clerismar Lyrio
Maria Emília Passamani, Maria das Graças Ferreira, Felipe Quintino, Katilaine Chagas e Clerismar Lyrio Crédito: Diego Nunes

VPorts sedia encontro nacional de portos

A Vports abriu portas do complexo portuário, nesta semana, para receber representantes de portos e terminais brasileiros. Pela primeira vez em 10 anos, o Espírito Santo sediou o 30º Encontro Nacional do Sistema de Desenvolvimento Portuário, promovido pela Associação Brasileira de Transporte Aquaviário (Antaq). Cerca de 60 representantes de portos e terminais brasileiros estão reunidos para discutir indicadores, reports e inovações relacionadas ao sistema. Uma visita institucional aos terminais do Cais de Capuaba, em Vila Velha, está programada para acontecer no encerramento do evento, nesta sexta, onde serão apresentados os principais berços, áreas disponíveis e o VTMIS, sistema pioneiro que é destaque internacionalmente pela qualidade no reforço da segurança portuária.

Brunch sustentável

Test drive de novos modelos híbridos e elétricos, ponto para recargar o veículo, recreação para os pequenos e uma pausa para conhecer o mais luxuoso dos tempos. O próximo domingo vai ser imperdível no Espaço Taj. Lá, Joana e Rodrigo Barbosa recebem com um brunch by Karla Brandão em parceria com a Motor Group Vitória, que vai levar seus novos possantes.

From São Paulo

Josy Cogo vai receber duas amigas de São Paulo neste final de semana; a nutricionista Elaine Gomes, que fará atendimento no consultório da Fastnutri, na Praia do Canto, e a empresária Ariane Riguetti . 

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