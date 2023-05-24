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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Designer do ES assina projeto do quarto dos sêxtuplos de Colatina

Publicado em
24 mai 2023 às 03:00
Quezia Romualdo e Magdiel Costa:
Quezia Romualdo e Magdiel Costa: "grávidos" de sêxtuplos Crédito: Greyce Keffler
O designer de interiores Carmo Della Mota foi o escolhido para assinar o projeto do quarto dos sêxtuplos de Colatina, a dona de casa Quezia Romualdo (29)  e o marceneiro Magdiel Costa (31). Os dois já são pais de Heloíza, de 4 anos, e estão casados há nove anos. A gravidez foi descoberta no fim de abril. Eles contaram que foi planejada e natural.
O designer de interiores Carmo Della Mota
O designer de interiores Carmo Della Mota Crédito: Divulgação
Segundo o designer, o projeto, que ele está chamando de bercário dos sonhos, será executado do zero . A ideia é criar um segundo andar na casa para abrigar o super quarto, com 6 berços, e mais uma cama para a filha de 4 anos. "A maternidade dos sonhos terá ainda um banheiro grande e trocadores para todos os bebês", diz Carmo.

ANIVERSÁRIO

Juliana Braz Canedo e Celso Duarte celebraram os 64 anos da Vitoriawagen com a apresentação do novo showroom da concessionária da Serra.
Juliana Braz Canedo e Celso Duarte celebraram os 64 anos da Vitoriawagen com a apresentação do novo showroom da concessionária da Serra. Crédito: Divulgação

SANTA JAZZ 2023

O 10ºSanta Jazz, que vai movimentar Santa Teresa de 2 a 4 de junho, promete uma experiência para os amantes da música e da alta gastronomia. Ao som envolvente de artistas renomados e talentos emergentes, os visitantes poderão saborear uma seleção requintada de pratos dos restaurantes participantes. Estão confirmados: Cafe Haus, La Dolina, Cervejaria Trës Santas,  Cantina da Nonna, Fenicci Salgados, Cervejaria Teresense, Giardino Ristorante, Santa Sfiha, Cervejaria Berger Bier, Law Burger e Restaurante Vila Theodora.

FÉRIAS

Carol Veiga e Gustavo Buteri
Carol Veiga e Gustavo Buteri: dias de lua de mel em Veneza Crédito: Divulgação

Mercado imobiliário

Luiz Guilherme e Luiz Cláudio Mazzini Gomes estão nos preparativos finais para a avant première do Iconic Design Living, no próximo dia 1º, na Praia do Canto. O empreendimento vai ressignificar o conceito de luxo e é assinado por Diocélio e Bernardo Grasseli, com interiores de Vivian Coser e paisagismo de Roberto Riscala.

Autora de best-seller em Vix

Evento esperado pelas mulheres executivas, o Ela Performa, traz a Vitória nesta quarta-feira (24) Dafna Blaschkauer, renomada executiva do mercado corporativo internacional e autora do best-seller "Power Skills",. O encontro será promovido por Roberta Drummond e Cecília Perini.

FEIRA

Marcos Tatagiba, José Antonio Bof Buffon, Ildo Steffen e Rodrigo Vervloet na Feinbares
Marcos Tatagiba, José Antonio Bof Buffon, Ildo Steffen e Rodrigo Vervloet na Feinbares. A feira termina nesta quarta-feira (24) e vai ter aula-show com o chef Juarez Campos, que  vai ensinar a preparar um cassoulet Crédito: Cloves Louzada

Gestão empresarial

O advogado Bruno Oliveira Cardoso será palestrante no 6º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), no dia 2 de junho, na Casa Mizzi, em Vitória. Ele vai falar sobre a importância do Compliance Tributário na Gestão Empresarial.

Ao som dos Beatles

Vem aí a terceira etapa do Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles 2023, que traz nomes respeitados da música para cantar e tocar Beatles com a mais internacional banda do Espírito Santo. André Frateschi, que ocupa o microfone principal da Legião Urbana (na difícil missão de cantar os clássicos eternizados por Renato Russo) é o próximo convidado do Projeto, no próximo dia 1º, no Teatro da Ufes. 

Inovação em foco

Um dos maiores eventos de drones do mundo, o DroneShow 2023, que aconteceu em São Paulos, semana passada, foi o destino de Frilson Neto e Vinicius Pereira, ambos da área de mineração da Cepemar. Os profissionais foram buscar tecnologias e inovações em um único espaço que reuniu fabricantes e importadores de drones, tecnologia embarcada, sistemas autônomos, robótica, entre outras novidades do mercado, para diferentes áreas como óleo e gás, energia e portos.

ENCONTRO

Combate ao glaucoma

No Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, comemorado em 26 de maio, o oftalmologista e gestor nacional de especialidades da MedSênior, Fabiano Cade, alerta: prevenir e tratar a doença, que acomete principalmente pessoas com mais de 40 anos, é fundamental para evitar perdas visuais e a cegueira. Por isso, pensando na prevenção e cuidado do glaucoma e das demais doenças oftalmológicas, a empresa tem investido em uma estrutura própria e completa, que inclui nove clínicas para consultas, cinco centros oftalmológicos com exames diagnósticos de última geração e dois centros cirúrgicos próprios em Vila Velha, Taguatinga, Belo Horizonte, Contagem, Brasília, Rio de Janeiro Niterói e Porto Alegre.

Odontologia hospitalar

A capixaba Melyssa Murad Moraes traz para o Espírito Santo o que há de mais moderno em Odontologia Hospitalar. A dentista acaba de concluir sua habilitação no Cemoi (Centro Multidisciplinar de Odontologia Intensiva), no Rio de Janeiro, além de curso de laserterapia na USP e residência na UTI oncológica no Hospital de Oncologia em Bauru, São Paulo. A presença de um dentista com essa formação dentro de UTIs tem sido cada vez mais estratégica para garantir a saúde bucal dos pacientes e evitar infecções e outras doenças que chegam pela boca. O trabalho também auxilia na função mastigatória, garantindo mais qualidade de vida e saúde ao paciente.

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