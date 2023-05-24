Designer do ES assina projeto do quarto dos sêxtuplos de Colatina

No Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, comemorado em 26 de maio, o oftalmologista e gestor nacional de especialidades da MedSênior, Fabiano Cade, alerta: prevenir e tratar a doença, que acomete principalmente pessoas com mais de 40 anos, é fundamental para evitar perdas visuais e a cegueira. Por isso, pensando na prevenção e cuidado do glaucoma e das demais doenças oftalmológicas, a empresa tem investido em uma estrutura própria e completa, que inclui nove clínicas para consultas, cinco centros oftalmológicos com exames diagnósticos de última geração e dois centros cirúrgicos próprios em Vila Velha, Taguatinga, Belo Horizonte, Contagem, Brasília, Rio de Janeiro Niterói e Porto Alegre.