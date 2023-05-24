Designer do ES assina projeto do quarto dos sêxtuplos de Colatina

A capixaba Melyssa Murad Moraes traz para o Espírito Santo o que há de mais moderno em Odontologia Hospitalar. A dentista acaba de concluir sua habilitação no Cemoi (Centro Multidisciplinar de Odontologia Intensiva), no Rio de Janeiro, além de curso de laserterapia na USP e residência na UTI oncológica no Hospital de Oncologia em Bauru, São Paulo. A presença de um dentista com essa formação dentro de UTIs tem sido cada vez mais estratégica para garantir a saúde bucal dos pacientes e evitar infecções e outras doenças que chegam pela boca. O trabalho também auxilia na função mastigatória, garantindo mais qualidade de vida e saúde ao paciente.