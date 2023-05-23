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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Dalva Carone comemora aniversário com amigas na Aldeia

Publicado em
23 mai 2023 às 03:00
Dalva Carone
Dalva Carone comemorou aniversário em sua casa na Aldeia, em Guarapari Crédito: Elani Passos
Querida de RR, Dalva Carone celebrou aniversário ao lado da filha Andréia, das noras Liege e Márcia, e grandes amigas,  na quinta-feira (11), em sua casa na Aldeia, em Guarapari. A chef Arlete Nunes assinou o menu do almoço e a DJ Larissa Tantan comandou as picapes. Veja as fotos da festa na galeria de Elani Passos.
Bolo de aniversário de Dalva Carone
Bolo de aniversário de Dalva Carone Crédito: Elani Passos

Aniversário de Dalva Carone

EVENTO

A Miss ES 2022 Mia Mamede e Penha Arraz
A Miss ES 2022 Mia Mamede e Penha Arraz: no evento Noivas do ES, no Centro de Convenções de Vitória Crédito: Divulgação

Partiu, Sampa!

O médico oftalmologista Bruno Valbon embarca nesta quarta-feira (24/05) para São Paulo, onde participa do Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. O evento visa congregar oftalmologistas de todo país para o ampliar o estudo e acompanhar o desenvolvimento de todos os aspectos técnicos e cientificos inerentes à cirurgia de catarata, implantes intraoculares e cirurgia refrativa.

Novos cafés

Eduarda Buaiz está animada para celebrar o Dia Nacional do Café, no próximo dia 24. A vice-presidente da Buaiz Alimentos acaba de anunciar novidades do Café Numero Um no mercado. Além de novas embalagens da marca nas versões Tradicional e Extraforte, a empresa se prepara para lançar uma nova linha, a Numero Um Sentidos. Com grãos 100% arábica, cultivados nas montanhas capixabas, a novidade será comercializada a partir de julho deste ano. “Mais uma vez, unimos nossa tradição à inovação para trazer ao mercado produtos de alta qualidade: cafés especiais, na versão gourmet, com grãos produzidos nas montanhas capixabas, indo de encontro à demanda crescente dos apreciadores da bebida”.

QUERIDOS DE RR

Hugo Grassi, Elisa Tavares, Mara Torezani, Brenda Bonini e Julio Perinetto
Hugo Grassi, Elisa Tavares, Mara Torezani, Brenda Bonini e Julio Perinetto: marcando presença no evento Noivas do ES Crédito: Divulgação

Terra da Garoa

Eduardo Corona parte para São Paulo nesta quinta-feira (25). O executivo de exportação vai fazer um circuito gastronômico e cultural na Terra da Garoa, além de aproveitar a oportunidade para celebrar sua nova idade.

Lições da pandemia

A artista e escritora Isabela Castello lança seu novo livro “A Corina e o Corona: Aprendizados da Pandemia” na biblioteca da Escola Monteiro, no próximo dia 30. Com ilustrações de Cristina Xavier, a obra traz a história de Corina, que perde a avó para a Covid-19 e, a partir daí, embarca em uma viagem de sonho em que interage com a própria personificação do vírus, o Corona. O lançamento na Monteiro tem um gostinho especial para a autora: ela foi ex-aluna da escola, onde também estudaram seus irmãos, filho e sobrinhos. No dia do lançamento, Isabela terá um bate-papo com os alunos com foco no tema do livro e nas lições aprendidas na pandemia.

INAUGURAÇÃO

Fabiano Cardoso e Emerson Mariano na nova casa de rodízio em Vila Velha
Fabiano Cardoso e Emerson Mariano:  na inauguração da nova casa de rodízio em Vila Velha Crédito: Lucas Bende

Parabéns pra você!

Mauricio Prates vai comemorar 80 anos nesta terça-feira (23) em um jantar para a família, preparado com todo carinho pela sua Carmen. Saúde! 

Em Domingos Martins

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES) participará pela primeira vez do Encontro de Inverno de Lojistas de Material de Construção do Espírito Santo, promovido pela Acomac, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho, em Domingos Martins. O objetivo é realizar ações educativas e preventivas, orientando os Representantes Comerciais sobre a importância do registro, que é obrigatório para exercer a profissão, e também os empresários sobre a seriedade de contratarem profissionais regularmente habilitados.

Internet por fibra óptica

 O diretor Comercial e de Marketing Antony Moreira comemora a presença da operadora capixaba de internet e telefonia Loga em mais de 350 bairros de 13 municípios do Espírito Santo, incluindo todos da Grande Vitória, exceto Fundão, e outras importantes cidades do interior, como Linhares, onde a empresa nasceu em 2015. Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim são as cidades com maior número de bairros atendidos, 74 e 79, respectivamente. De acordo com Antony, o objetivo da empresa é continuar os investimentos para levar a fibra óptica, que hoje já responde por 66% das conexões de internet por banda larga do Brasil, segundo a Anatel, para mais usuários com a confiabilidade e estabilidade que essa tecnologia permite.

ANIVERSÁRIO

Barbara Bremenkamp e Frank Herzog
A aniversariante Barbara Bremenkamp e Frank Herzog: celebrando idade nova!  Crédito: Cloves Louzada

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