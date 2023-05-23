Dalva Carone comemora aniversário com amigas na Aldeia

A artista e escritora Isabela Castello lança seu novo livro “A Corina e o Corona: Aprendizados da Pandemia” na biblioteca da Escola Monteiro, no próximo dia 30. Com ilustrações de Cristina Xavier, a obra traz a história de Corina, que perde a avó para a Covid-19 e, a partir daí, embarca em uma viagem de sonho em que interage com a própria personificação do vírus, o Corona. O lançamento na Monteiro tem um gostinho especial para a autora: ela foi ex-aluna da escola, onde também estudaram seus irmãos, filho e sobrinhos. No dia do lançamento, Isabela terá um bate-papo com os alunos com foco no tema do livro e nas lições aprendidas na pandemia.