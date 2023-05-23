Dalva Carone comemora aniversário com amigas na Aldeia

O diretor Comercial e de Marketing Antony Moreira comemora a presença da operadora capixaba de internet e telefonia Loga em mais de 350 bairros de 13 municípios do Espírito Santo, incluindo todos da Grande Vitória, exceto Fundão, e outras importantes cidades do interior, como Linhares, onde a empresa nasceu em 2015. Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim são as cidades com maior número de bairros atendidos, 74 e 79, respectivamente. De acordo com Antony, o objetivo da empresa é continuar os investimentos para levar a fibra óptica, que hoje já responde por 66% das conexões de internet por banda larga do Brasil, segundo a Anatel, para mais usuários com a confiabilidade e estabilidade que essa tecnologia permite.