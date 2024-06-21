Livro sobre mulheres de destaque do ES será lançado em Vitória

Lançamento do livro "Mulheres no Espírito Santo - Acelerando e Inspirando Carreiras" em São Paulo Crédito: Divulgação

Depois do sucesso do lançamento nacional em São Paulo, o livro "Mulheres no Espírito Santo - Acelerando e Inspirando Carreiras" será lançado no dia 28 de junho (sexta-feira), às 19 h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória.

A obra reúne relatos de desafios, sucessos e trajetórias profissionais de superação de mulheres com atuação em diversas áreas no Estado. A obra é da Editora Leader e idealizada no Estado por Ana Paula França - CEO do Acelera Mulheres -, responsável por selecionar as coautoras desta edição.

O livro destaca a diversidade, buscando representar toda mulher ou pessoa que ler o livro, de maneira que se vejam retratadas em algum momento. Entre as coautoras estão grandes empresárias, líderes do terceiro setor, mulheres de diferentes etnias, estados civis e faixas etárias, atuantes em setores variados como moda, indústria e gastronomia.

Participam desta edição Andréia Lopes, Bartira Almeida, Cecília Maria Entringer Perini, Celia Nolasco, Celina Lievori, Eduarda Buaiz, Fernanda Marin Permanhane, Flavia da Veiga, Flavia Gama, Gabriela Vichi de Almeida, Isabele Duran Cordeiro, Izabella Tessarolo, Maria Filina Miranda, Júlia Caiado, Lara Brotas, Sandra Matias, Lourdes Ferolla Leandro, Martina Varejão, Patrícia Castro, Roberta Drummond, Stefany Sampaio Silveira, Verônica Jesus e Zilma Bauer Gomes.

A Série Mulheres é um selo editorial criado pela Editora Leader e registrado em mais de 170 países, com a missão de registrar e dar luz a histórias de sucesso e superação de grandes mulheres. O projeto nasceu há dez anos e tem como foco transformar histórias reais em autobiografias, impulsionando outras mulheres a conseguirem o mesmo. Todos os livros do selo Série Mulheres possuem a logo do RankBrasil, reconhecidos como o único projeto literário registrado no Brasil e em mais de 170 países.

Mulheres inspiradoras "O lançamento do livro será um momento de celebração das histórias dessas mulheres e uma oportunidade para o público conhecer de perto essas trajetórias inspiradoras. O evento promete ser um marco na valorização das histórias de vida das mulheres capixabas, oferecendo não apenas inspiração, mas também um guia prático para aquelas que buscam transformar suas próprias vidas e negócios”, assinala Ana Paula França, CEO do Acelera Mulheres e idealizadora do projeto no Espírito Santo."

"MULHERES NO ESPÍRITO SANTO - ACELERANDO E INSPIRANDO CARREIRAS"