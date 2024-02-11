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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carolina Neves celebra mulheres reais em  ensaio fotográfico

Publicado em
11 fev 2024 às 03:00
Enza Camata
Enza Camata é uma das mulheres reais de Carolina Neves Crédito: Jackie Campos

Mulheres Reais

Passado o carnaval, as atenções se voltam para as comemorações do Mês Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A designer de joias capxiaba Carolina Neves  já entrou no clima e acaba de lançar a quinta edição – e primeira de 2024 – da série "Mulheres Reais". O projeto, que se materializa num ensaio fotográfico,  é uma homenagem às mulheres que são referência  no Estado. "Essas mulheres de mil facetas irradiam beleza e brilham de dentro para fora, vestindo nossas joias com orgulho. Elas são nossos exemplos de força, beleza e determinação, e nesta edição nós celebramos a autenticidade de cada uma dessas mulheres reais que personificam a essência da CN e nos capacitam a contar histórias que ecoam através do tempo." Confira as fotos de Jackie Campos.

PRÉINAUGURAÇÃO

Danilo Faria, Aline Alves e Carlito Andrade
Carlito Andrade abriu as portas da Yan Ping Praia da Costa, que traz nova experiência para o público. A grande inauguração está marcada para 20 de fevereiro. Na foto: Danilo Faria, Aline Alves e Carlito Andrade Crédito: Divulgação

Nova galeria em Vitória

Vitor Barbosa, Ivan Coelho e Antonio Maia decidiram unir suas habilidades no campo das artes plásticas e da fotografia para criar um novo espaço de expressão artística em Vitória: a Olhares Galeria de Arte. No dia 23 de fevereiro eles abrem o espaço para convidados na avenida César Hilal com uma coleção de peças inéditas. "Queremos destacar e valorizar o talento dos artistas capixabas, oferecendo um espaço de divulgação e apreciação de suas obras", disse à coluna Ivan Coelho, que assina a curadoria da Olhares.

FESTA

Levy Netto, Gabi Iamonde e Juliana Vervloet
Levy Netto, Gabi Iamonde e Juliana Vervloet: em noite de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cacá Lima

Prodest do ES em Rondônia

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) desenvolveu e concedeu o sistema eSocial PRO para a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação de Rondônia (Setic). A medida foi possível a partir da assinatura de um termo de cooperação entre os dois estados. O sistema eSocial PRO atua para unificar os dados fiscais, previdenciários e trabalhistas enviados de um Estado para a União, permitindo a gestão das entregas que devem ser feitas ao eSocial Federal. Além disso, possibilita validar os dados a serem enviados, garantindo mais agilidade na correção de eventuais inconsistências.

QUERIDOS DE RR

Olímpia e Gregório Repsold
Olímpia e Gregório Repsold: em badalada festa de arquitetos na Ilha Crédito: Cacá Lima

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