Carolina Neves celebra mulheres reais em  ensaio fotográfico

Passado o carnaval, as atenções se voltam para as comemorações do Mês Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A designer de joias capxiaba Carolina Neves já entrou no clima e acaba de lançar a quinta edição – e primeira de 2024 – da série "Mulheres Reais". O projeto, que se materializa num ensaio fotográfico, é uma homenagem às mulheres que são referência no Estado. "Essas mulheres de mil facetas irradiam beleza e brilham de dentro para fora, vestindo nossas joias com orgulho. Elas são nossos exemplos de força, beleza e determinação, e nesta edição nós celebramos a autenticidade de cada uma dessas mulheres reais que personificam a essência da CN e nos capacitam a contar histórias que ecoam através do tempo." Confira as fotos de Jackie Campos.