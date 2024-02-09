Jantar em prol do Instituto Ponte vai reunir amantes da arte em Vitória

A Inteligência Artificial é uma tecnologia que tem conquistado espaço no mundo dos negócios e cada área está descobrindo sua potencialidade aos poucos. No caso dos sistemas de gestão (ERP), de acordo com Marcos Fraga, diretor da Sankhya-ES, independentemente da área de atuação, o uso da IA aliado aos ERPs tem como principal finalidade fazer com que as máquinas, que comportam um software de gestão, sejam capazes de pensar na forma que os humanos realizam determinada tarefa manualmente e executá-la em um curto intervalo de tempo. “Desse modo, a tendência é que o uso dessa tecnologia se torne cada vez mais indispensável para os ERPs, a fim de torná-los ainda mais intuitivos e capazes de proporcionar um maior conhecimento aos gestores e usuários do software”, explica.