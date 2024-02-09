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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jantar em prol do Instituto Ponte vai reunir amantes da arte em Vitória

Publicado em
09 fev 2024 às 03:00
Antonio Bokel e Bartira Almeida
O artista Antonio Bokel e a presidente do Instituto Ponte Bartira Almeida Crédito: Cacá Lima
O Instituto Ponte (IP) e a Matias Brotas arte contemporânea (MBac) promovem, no próximo dia 20 de fevereiro, terça-feira, um jantar beneficente a partir das 19h30, no Soeta Restaurante. O evento promete ser uma noite especial, repleta de arte e solidariedade, com a exposição de obras inéditas do renomado artista Antônio Bokel. Uma parte da renda arrecadada será destinada ao Instituto Ponte, contribuindo para seus importantes projetos sociais.
Essa não é a primeira vez que as duas instituições se unem em prol de uma causa nobre. Integrado à proposta do ArteCria, projeto lançado pela MBac em 2019 com foco no desenvolvimento e na provocação do olhar sensível junto ao público infantil, este será o terceiro jantar beneficente realizado. No ano passado, o evento contou com mostra de obras da artista Adrianna Eu e também teve parte das vendas revertidas para o custeio da vida escolar de crianças atendidas pelo Instituto.
Para este ano, o artista Antônio Bokel trará duas séries distintas e complementares de suas obras. A primeira série consiste em monotipias inspiradas na palavra "água", onde o traço fluido e criativo convoca memórias e manifestações do inconsciente, capturando a pureza e a inocência de um desenho infantil. Além disso, Bokel apresentará a série "Poesia Concreta", uma experiência única que combina jogo de palavras elaborado pelo artista com técnicas de acrílico sobre diversos materiais, como madeira, tecido e papel de arroz.

POSSE 

José Carlos Rizk e Antônio Pedra
O presidente da OAB-ES José Carlos Rizk e o advogado Adriano Pedra na posse como juiz titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, pela classe dos juristas Crédito: Cacá Lima

Feriadão

Procurando um feriadão mais tranquilo, Karina Mazzini e Rubia Galvão seguem para Pedra Azul para um Carnaval com a calmaria e clima ameno das montanhas capixabas.

Folia

Sullivan Silva e Vincenzo Guizzardi preparam uma agenda animada para o Selvageria, o Carnaval da A Selva. O Espaço multicultural do Centro vai reunir os grandes nomes da música durante o feriadão de Carnaval. A casa vai oferecer também opções gastronômicas.

FESTA

Andréia Biccas e Cledina Freire
Andréia Biccas e Cledina Freire: em encontro de arquitetos e decorados em Vix Crédito: Cacá Lima

Destino da folia 1

Priscila Passamani passa os dias de Carnaval na Bahia, mais especificamente na Península de Maraú, focada em descansar e recarregar as energias.

Destino da folia 2

O casal Marlei Bonella e Rogerio Zorzal vão passar o Carnaval ao lado do seu filho Leonardo, no Condomínio Sítio das Pedras, em Anchieta, onde curtem dias de relax ao lado de amigos e da bela região de praias do litoral sul do Estado.

MODA

Solana Marianelli com a filha Gal e Rachel Pires - lançamento de collab infantil na Praia do Canto
Solana Marianelli com a filha Gal e Rachel Pires - lançamento de collab infantil na Praia do Canto Crédito: Camilla Baptistin

Inteligência artificial

A Inteligência Artificial é uma tecnologia que tem conquistado espaço no mundo dos negócios e cada área está descobrindo sua potencialidade aos poucos. No caso dos sistemas de gestão (ERP), de acordo com Marcos Fraga, diretor da Sankhya-ES, independentemente da área de atuação, o uso da IA aliado aos ERPs tem como principal finalidade fazer com que as máquinas, que comportam um software de gestão, sejam capazes de pensar na forma que os humanos realizam determinada tarefa manualmente e executá-la em um curto intervalo de tempo. “Desse modo, a tendência é que o uso dessa tecnologia se torne cada vez mais indispensável para os ERPs, a fim de torná-los ainda mais intuitivos e capazes de proporcionar um maior conhecimento aos gestores e usuários do software”, explica.

PRÉ-INAUGURAÇÃO

Os empreendedores Osvaldo Missagia Junior e Lucas Cunha Missagia
Os empreendedores Osvaldo Missagia Junior e Lucas Cunha Missagia, pai e filho, estão super felizes com a inauguração de mais uma Disk Pizza Paulista, dessa vez em Vila Velha, na rua mais gastronômica da cidade, a Quinze de Novembro, na Praia da Costa. Crédito: Divulgação

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