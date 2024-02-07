Festa abre as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no ES em Vitória

Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação

Muita música, danças, comidas típicas e alegria vão transformar o Centro de Vitória numa verdadeira vila italiana no sábado, dia 17 de fevereiro.

A capital será palco da festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil, já que foi em Vitória a chegada do primeiro grande grupo de imigrantes italianos.

O evento será dividido em momentos que vão recontar a história da chegada da Expedição Tabacchi, grupo que desembarcou aqui em 17 de fevereiro de 1874, no veleiro La Sofia, trazendo 388 camponeses.

Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação

Um grupo vestido a caráter embarcará numa embarcação pela Praça do Papa, indo em cortejo marítimo com mais de 40 barcos até o Porto de Vitória. Depois, todos vão dançando e cantando até a Catedral Metropolitana, onde será celebrada uma missa em italiano.