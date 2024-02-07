Festa abre as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no ES em Vitória

Muita música, danças, comidas típicas e alegria vão transformar o Centro de Vitória numa verdadeira vila italiana no sábado, dia 17 de fevereiro.
A capital será palco da festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil, já que foi em Vitória a chegada do primeiro grande grupo de imigrantes italianos.
O evento será dividido em momentos que vão recontar a história da chegada da Expedição Tabacchi, grupo que desembarcou aqui em 17 de fevereiro de 1874, no veleiro La Sofia, trazendo 388 camponeses.
Um grupo vestido a caráter embarcará numa embarcação pela Praça do Papa, indo em cortejo marítimo com mais de 40 barcos até o Porto de Vitória. Depois, todos vão dançando e cantando até a Catedral Metropolitana, onde será celebrada uma missa em italiano.
Todo o trajeto terá a presença de bandas e grupos de dança, para fazer uma festa com a alegria e animação típicas do povo italiano. Por fim, os grupos se reunirão para o início da tavolata, o Tombo da Polenta de Alfredo Chaves e a degustação de comidas típicas.