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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Festa abre as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no ES em Vitória

Publicado em
07 fev 2024 às 12:01
Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana
Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação
Muita música, danças, comidas típicas e alegria vão transformar o Centro de Vitória numa verdadeira vila italiana no sábado,  dia 17 de fevereiro.
A capital será palco da festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil, já que foi em Vitória a chegada do primeiro grande grupo de imigrantes italianos.
O evento será dividido em momentos que vão recontar a história da chegada da Expedição Tabacchi, grupo que desembarcou aqui em 17 de fevereiro de 1874, no veleiro La Sofia, trazendo 388 camponeses.
Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana
Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação
Um grupo vestido a caráter embarcará numa embarcação pela Praça do Papa, indo em cortejo marítimo com mais de 40 barcos até o Porto de Vitória. Depois, todos vão dançando e cantando até a Catedral Metropolitana, onde será celebrada uma missa em italiano.
Todo o trajeto terá a presença de bandas e grupos de dança, para fazer uma festa com a alegria e animação típicas do povo italiano. Por fim, os grupos se reunirão para o início da tavolata, o Tombo da Polenta de Alfredo Chaves e a degustação de comidas típicas.

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