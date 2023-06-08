Festa marca início da comemoração de 150 anos da imigração italiana no ES

O evento contou ainda com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, do prefeito de Santa Teresa Kleber Médice, do diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto , empresários, intelectuais e descendentes de italianos.

Após a solenidade, os convidados participaram de um coquetel, com catering do Le Buffet, ao som do concerto do músico italiano Fabio Lepore e quarteto.

Em seu discurso, o governador, que é descente de italianos, destacou a contribuição cultural e a força de trabalho das famílias que vieram da Itália e ajudaram a construir a história do ES e do Brasil. Ao final da festa, os convidados foram presenteados com o livro "Viagem às colônias italianas do Espírito Santo", do pesquisador Arrigo de Zettiry e orelha do médico Fernando Pretti.