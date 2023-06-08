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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Festa marca início da comemoração de 150 anos da imigração italiana no ES

Publicado em
08 jun 2023 às 03:00
O cônsul geral da itália no Rio de Janeiro Massimiliano Iacchini e o governador Renato Casagrande
O cônsul geral da itália no Rio de Janeiro Massimiliano Iacchini e o governador Renato Casagrande Crédito: Mônica Zorzanelli
Noite de "tutti buona gente" nesta terça-feira (06), no Palácio Anchieta, sede do Governo do ES. A comunidade ítalo-capixaba se reuniu para celebrar a Festa da República da Itália, realizada pela primeira vez no Estado, e para o lançamento do selo comemorativo aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O evento contou com a presença do cônsul geral da itália no Rio de Janeiro Massimiliano Iacchini, que foi recebido pelo governador Renato Casagrande. O cônsul honorário da Itália em Vitória, Roger Gaggiato e a presidente do comitê dos italianos no Espírito e Rio de Janeiro, Ana Maria Cani, também participaram da solenidade. 
O evento contou ainda com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, do prefeito de Santa Teresa Kleber Médice,  do diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, empresários, intelectuais e descendentes de italianos. 
Após a solenidade, os convidados participaram de um coquetel, com catering do Le Buffet, ao som do concerto do músico italiano Fabio Lepore e quarteto. 
Em seu discurso, o governador, que é descente de italianos, destacou a  contribuição cultural e a força de trabalho das famílias que vieram da Itália e ajudaram a construir a história do ES e do Brasil. Ao final da festa, os convidados foram presenteados com o livro "Viagem às colônias italianas do Espírito Santo", do pesquisador Arrigo de Zettiry e orelha do médico Fernando Pretti. 
Cilmar Franceschetto e Ricardo Ferraço
Cilmar Franceschetto e Ricardo Ferraço Crédito: Mônica Zorzanelli
Paola Malenza, Giusepe Bruno e Renata Malenza
Paola Malenza, Giusepe Bruno e Renata Malenza Crédito: Mônica Zorzanelli
Nelson Chieppe Saldanha, Anna e Nilton Chieppe
Nelson Chieppe Saldanha, Anna e Nilton Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli
Os deputados Raquel Lessa, Marcelo Santos e Janete de Sá
Os deputados Raquel Lessa, Marcelo Santos e Janete de Sá Crédito: Mônica Zorzanelli
Jurema Tonini, José Carlos Zamprogno e Beatriz Rassele Croce
Jurema Tonini, José Carlos Zamprogno e Beatriz Rassele Croce Crédito: Mônica Zorzanelli
Karla Simonetti e Eduarda Buaiz
Karla Simonetti e Eduarda Buaiz Crédito: Monica Zorzanelli
Rodrigo Cardoso, José Elias Marça e Anselmo Tozi
Rodrigo Cardoso - Jose Elias Marçal e  Anselmo Tozi Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Rigo, Rosa Maioli e João Otavio De Carli
Pedro Rigo, Rosa Maioli e João Otavio De Carli Crédito: Mônica Zorzanelli
Lucio Spelta, Andressa de Prá e Ana Maria Cani
Jobson Carrafa, Andressa De Prá e Ana Maria Cani Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavia e Marcos Milanez
Flavia e Marcos Milanez Crédito: Mônica Zorzanelli

Festa da Itália no Palácio Anchieta

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