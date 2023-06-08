Festa marca início da comemoração de 150 anos da imigração italiana no ES

Noite de "tutti buona gente" nesta terça-feira (06), no Palácio Anchieta, sede do Governo do ES. A comunidade ítalo-capixaba se reuniu para celebrar a Festa da República da Itália,
realizada pela primeira vez no Estado, e para o lançamento do selo comemorativo aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O evento contou com a presença do cônsul geral da itália no Rio de Janeiro Massimiliano Iacchini,
que foi recebido pelo governador Renato Casagrande.
O cônsul honorário da Itália em Vitória, Roger Gaggiato
e
a presidente do comitê dos italianos no Espírito e Rio de Janeiro, Ana Maria Cani,
também participaram da solenidade.
O evento contou ainda com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, do prefeito de Santa Teresa Kleber Médice, do diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, empresários, intelectuais e descendentes de italianos.
Após a solenidade, os convidados participaram de um coquetel, com catering do Le Buffet, ao som do concerto do músico italiano Fabio Lepore e quarteto.
Em seu discurso, o governador, que é descente de italianos, destacou a contribuição cultural e a força de trabalho das famílias que vieram da Itália e ajudaram a construir a história do ES e do Brasil. Ao final da festa, os convidados foram presenteados com o livro "Viagem às colônias italianas do Espírito Santo", do pesquisador Arrigo de Zettiry e orelha do médico Fernando Pretti.