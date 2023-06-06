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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jorge Vercillo encanta plateia com o show "Raça Menina" em Vitória

Publicado em
06 jun 2023 às 03:00
Jorge Vercillo
Jorge Vercillo apresentou seus maiores sucessos neste sábado (03), no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Edu Hargreaves
No embalo do sucesso dos seus vários clássicos, como o hit “Final Feliz” de volta às novelas, Jorge Vercillo apresentou a turnê “Raça Menina” neste sábado (03), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Super simpático, o cantor  desceu do palco, foi para a galera, atendeu a pedidos de músicas dos fãs e tocou e cantou durante mais de duas horas. 
Durante o espetáculo, o cantor apresentou todas os hits  dos seus 25 anos de carreira, entre eles “Ela Une Todas as Coisas”, “Final Feliz”, “Monalisa”, “Talismã sem Par” e  “Melhor Lugar”.  
Antes do show, o artista e sua esposa Martha Suaez participaram de um almoço vip no apê de Patrick Ribeiro e Débora Veronez, em Vila Velha. 
Dóbora Veronez e Patrick Ribeiro, Jorge Vercilo e Martha Suaez
Dóbora Veronez e Patrick Ribeiro, Jorge Vercilo e Martha Suaez: almoço pré-show na Praia da Costa no sábado (03) Crédito: Divulgação

Show de Jorge Vercillo

SANTA TERESA

Luciana Almeida, Roberto Menescal e o seu sobrinho Gustavo Menescal
Luciana Almeida, o músico Roberto Menescal e o seu sobrinho Gustavo Menescal: no Santa Jazz 2023 Crédito: Divulgação

Joias

Ane Zorzanelli convida para o lançamento da coleção de joias "Balance" nesta terça-feira (06), na maison da Aleixo Netto, na Praia do Canto. 

Festa julina

Renata Pacheco convida para o Arraiá da Aldeia, no dia 8 de julho, a partir das 18h, no condomínio Aldeia da Praia. 

Crescimento da rede própria

Maely Coelho comemora a abertura de mais uma unidade da MedSênior, desta vez em Vila Velha. Com quatro mil metros quadrados, o espaço na avenida Carlos Lindenberg contempla pronto atendimento com urgência e emergência, centro de diagnóstico e oftalmologia. A nova unidade conta com três leitos de emergência, 21 leitos de observação e consultórios médicos, com capacidade para seis mil atendimentos por mês. Atualmente, a Medsênior contabiliza 35 unidades próprias, nos seis estados do país e no Distrito Federal, onde o grupo capixaba tem atuação.

INAUGURAÇÃO

Brenda Stocco e Thadeu Ferreira
Brenda Stocco e Thadeu Ferreira: a fisioterapeuta dermatofuncional  acaba de inaugurar seu novo Instituto especializado em estética avançada, na  Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

Save the date!

Rita e Renata Tristão já enviaram o Save the Date para a Reunião Operacional da 27ª CASACOR ES. O burburinho que revela o elenco da mostra em 2023 vai ser no dia 14 de junho. Em tempo: nomes como Sergio Palmeira, Ximene Villar e Carol Del Piero estão confirmados.

Lançamento

A Aura Natural Design está chegando com uma novidade: a coleção feita em fibras de rattan originárias da Indonésia. O evento de lançamento, que também será para comemorar os 2 anos da marca, acontece nesta terça-feira (06), às 18h30, em Morada de Camburi. A decoração será da Flor e Cia, de Alessandra Marianelli.

DUPLO ANIVERSÁRIO

O casal Patrícia Jimenez Correia e Maurício Rodrigues Galli receberam familiares e amigos no cerimonial Vila Pindô para comemorar o aniversário dos filhos:1 aninho de Manuela e 3 anos do Pedro. O tema escolhido foi 'Fundo do Mar'.
O casal Patrícia Jimenez Correia e Maurício Rodrigues Galli receberam familiares e amigos no cerimonial Vila Pindô para comemorar o aniversário dos filhos: 1 aninho de Manuela e 3 anos do Pedro. O tema escolhido foi 'Fundo do Mar' Crédito: Thiago Vieira

Mercado imobiliário

O mercado imobiliário capixaba segue aquecido. RS Construtora e Grupo Incospal anunciam em primeira mão o lançamento de um quatro suítes de alto padrão, o Balcony Canal Residences, na região do Barro Vermelho com vista panorâmica vitalícia para o canal de Camburi. Um dos destaques do empreendimento são os projetos autorais, assinados por profissionais de renome nacional como os arquitetos Diocélio e Bernardo Grasseli, a designer de interiores e arquiteta Vivian Coser e o arquiteto e paisagístico Sérgio Santana.

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