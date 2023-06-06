Jorge Vercillo encanta plateia com o show "Raça Menina" em Vitória

Maely Coelho comemora a abertura de mais uma unidade da MedSênior, desta vez em Vila Velha. Com quatro mil metros quadrados, o espaço na avenida Carlos Lindenberg contempla pronto atendimento com urgência e emergência, centro de diagnóstico e oftalmologia. A nova unidade conta com três leitos de emergência, 21 leitos de observação e consultórios médicos, com capacidade para seis mil atendimentos por mês. Atualmente, a Medsênior contabiliza 35 unidades próprias, nos seis estados do país e no Distrito Federal, onde o grupo capixaba tem atuação.