Festa junina reúne arquitetos e decoradores em Vitória

O CEO e fundador da plataforma educacional capixaba Jade Autism, Ronaldo Cohin, foi recebida nesta semana pela Comissão de Educação Especial do MEC, em Brasília, para tratar de políticas públicas de inclusão para crianças autistas no Plano Educacional do Governo Federal. A ideia é que a plataforma - que utiliza jogos e exercícios interativos para promover o desenvolvimento cognitivo e social das crianças no espectro autista *e com outras neurodivergências*- seja adotada nas escolas por todo o país. Também participaram da reunião o assessor do MEC, Cleber Vieira; o Diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Décio Nascimento Guimarães; e a Coordenadora-geral de Estruturação do Sistema Educacional Inclusivo, Eniceia Goncalves Mendes.