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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Festa junina reúne arquitetos e decoradores em Vitória

Publicado em
03 jun 2023 às 03:00
Juliana Kwak e Ohana Sgaria
Juliana Kwak e Ohana Sgaria Crédito: Mônica Zorzanelli
Profissionais da arquitetura e decoração do ES festejaram o mês junino na festa do  TopClub Decor nesta quinta-feira (01º), no CCVV Enseada , em Vitória. O grupo celebra a temporada de premiação de 2023, que entra na sua reta final. Em breve, serão anunciados os vencedores do programa de relacionamento. O prêmio é uma viagem ao Hotel Belmond Cataratas do Iguaçu. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Kassio Foutora e Marcela Grasseli
Kassio Foutora e Marcela Grasseli Crédito: Mônica Zorzanelli

Festa Junina do Top Club Décor

MERCADO IMOBILIÁRIO

Luiz Guilherme Mazzini Gomes, Marcos Murad e Hermann Schneider
Luiz Guilherme Mazzini Gomes, Marcos Murad e Hermann Schneider: no lançamento do  Iconic Design Living, na Praia do Canot Crédito: Sérgio Oliveira

Atualização médica

A oftalmologista Liliana Nóbrega encerrará o primeiro semestre do ano focada na sua atualização profissional. Ela confirmou presença no Curso de Cirurgia Plástica Ocular que dois dos maiores expoentes da área no Brasil, Célia Sathler e Angelino Julio Cariello, ministrarão no início de julho. Liliana Nóbrega lembra que os oftalmologistas com especialização em cirurgia plástica são os profissionais com melhor indicação para fazerem a blefaroplastia - cirurgia plástica realizada nas pálpebras. Isso porque eles é que têm conhecimento aprofundado de todas as estruturas do olho, incluindo o sistema lacrimal, o globo ocular e demais áreas desta região.

Prêmio internacional

O advogado Luiz Claudio Allemand foi convidado, pelo terceiro ano consecutivo, para ser jurado no concorrido Prêmio Internacional Steelie Award 2023, realizado pela World Steel Association (Worldsteel), uma das mais relevantes entidades industriais do mundo, representante de aproximadamente 190 produtores de aço. Seus membros representam cerca de 85% da produção global de aço. Sem fins lucrativos, ela tem sede em Bruxelas, Bélgica.

Congresso internacional

A nossa Angelita Rodrigues embarca na próxima terça-feira (06), para Punta Cana, na República Dominicana, para participar do Congresso Internacional de Consultoria de Imagem. Na programação, palestras com profissionais de várias partes do mundo, além da participação de Alice Parsons, precursora dos sete estilos universais.

QUERIDOS DE RR

Ronald Carvalho, Gracinha Pinheiro e Brunella Bumachar
Ronald Carvalho, Gracinha Pinheiro e Brunella Bumachar: em noite de lançamento imobiliário na Praia do Canto Crédito: Sérgio Oliveira

Canta muito!

Lilian Lomeu está entre as cantoras capixabas que mais se destacam no cenário musical do estado. Ela vem sendo agenciada pela JBL Produções e está nos preparativos para lançar, no segundo semestre deste ano, um novo álbum produzido por Guilherme Madeira e Rodrigo Rabello. Para antecipar o gostinho do que está por vir, Lilian vem divulgando, em parceria com a Rede Gazeta, o clipe “Na beira do mar”. O vídeo resgata as raízes capixabas fazendo uma mistura do Axé com o Congo. Aguardem!

Em Brasília

O CEO e fundador da plataforma educacional capixaba Jade Autism, Ronaldo Cohin, foi recebida nesta semana pela Comissão de Educação Especial do MEC, em Brasília, para tratar de políticas públicas de inclusão para crianças autistas no Plano Educacional do Governo Federal. A ideia é que a plataforma - que utiliza jogos e exercícios interativos para promover o desenvolvimento cognitivo e social das crianças no espectro autista *e com outras neurodivergências*- seja adotada nas escolas por todo o país. Também participaram da reunião o assessor do MEC, Cleber Vieira; o Diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Décio Nascimento Guimarães; e a Coordenadora-geral de Estruturação do Sistema Educacional Inclusivo, Eniceia Goncalves Mendes.

Exemplo de pergunta?

Neste domingo (04), o professor professor da unidade de computação e sistemas da FAESA, Otávio Lube, vai compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência na palestra Impactos da IA em Ecossistemas de Inovação - Verdades e Mitos, que acontece às 13h, na Praça do Papa, como parte da programação do ESX, Espírito Santo Innovation Experience, promovido pelo Sebrae. O maior evento de inovação do ES acontece neste fim de semana, de 02 a 04 de junho, e reúne os principais envolvidos no ecossistema de inovação capixaba, com mais 80 startups, empresas e instituições de ensino.

COQUETEL

Marcio Zaganelli e Marcelo Murad
Marcio Zaganelli e Marcelo Murad: em noite de marcado imobiliário em Vitória Crédito: Sérgio Oliveira

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