Festa junina reúne arquitetos e decoradores em Vitória

Neste domingo (04), o professor professor da unidade de computação e sistemas da FAESA, Otávio Lube, vai compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência na palestra Impactos da IA em Ecossistemas de Inovação - Verdades e Mitos, que acontece às 13h, na Praça do Papa, como parte da programação do ESX, Espírito Santo Innovation Experience, promovido pelo Sebrae. O maior evento de inovação do ES acontece neste fim de semana, de 02 a 04 de junho, e reúne os principais envolvidos no ecossistema de inovação capixaba, com mais 80 startups, empresas e instituições de ensino.