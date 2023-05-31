Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Martha Paiva comemora 75 anos com festa na Pedra Azul

31 mai 2023 às 03:00
Aniversário de Martha Paiva
Martha Paiva comemorou 75 anos com festa nas montanhas do ES Crédito: Camilla Baptistin
Querida de RR, a empresária de moda Martha Paiva celebrou seus 75 anos com festa no sábado (27), no Natureza Eco Lodge, na região de Pedra Azul. O almoço, com decoração de Ana Coelho e Soeli Gama, foi assinado pelos chefs Claudia Moulin, Suely Faiçal e Juarez Campos. O grupo folclórico de Aracê, Pietra Azurra, e o DJ Emerson Vaz, ferveram a pista. Confira os melhores momentos da festa na galeria de Camilla Baptistin. 
Martha Paiva e os filhos Wagner e Sabrina Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 75 anos de Martha Paiva

EM SAMPA

Gisele Passos, Rita Tristão, Adriana Fontana e Maurício Siqueira: na avant première da CASACOR SP Crédito: Divulgação

Partiu, Rio!

Nosso pianista Pedro de Alcântara confere pessoalmente nesta quarta-feira (31) no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o Prêmio da Música Brasileira, que terá atrações como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Seu Jorge, Emicida, Iza, Zé Ibarra e Luedji Luna. Já amanhã (1º/6), o artista apresenta o show Pedro de Alcântara RIO JAM, no charmoso bairro da capital carioca Santa Teresa. Pedro, que também é coordenador de Música do Centro Educacional Leonardo da Vinci, venceu em 2022 como melhor instrumentista o Prêmio da Música Capixaba e neste ano está pré-indicado para cinco categorias do concurso, que terá seus finalistas conhecidos em breve.

Novas acadêmicas

A Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, por meio de sua presidente, Neusa Glória dos Santos, convida para a sessão solene de posse das Novas Acadêmicas. Na solenidade de posse será realizada a palestra “Memórias da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras”, ministrada pela professora e acadêmica efetiva da AFESL, Ailse Therezinha Cypreste Romanelli. Será no dia 7 de junho, no Auditório Promotor Déo Schneider, na Enseada do Suá.

Cerâmica pela Vida

Nesta sexta (02) e sábado (03), acontece o 100° Leilão Cerâmica pela Vida. O projeto foi criado por uma grupo de ceramistas do Espírito Santo, em abril de 2021, para apoiar pessoas em vulnerabilidade alimentar.

NO SPFW

Claudia Louzada e o estilista de  artwearLino Villaventura: na semana de moda de São Paulo Crédito: Divulgação

Cinema

O premiado “Quase Dois Irmãos”, de Lúcia Murat, estará na telona da Mostra Comemorativa 30 Anos Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre 14 e 18 de junho, no Sesc Glória, com entrada gratuita. Com Caco Ciocler e Flávio Bauraqui, o longa-metragem de 2005 mostra a história de dois amigos de realidades sociais diferentes que se reencontram na cadeia. Ao todo, serão exibidos 25 curtas-metragens e cinco longas-metragens que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira, e que reafirmam o caráter contemporâneo e atento do Festival de Cinema de Vitória.

Planejamento patrimonial

Evitar a judicialização na divisão patrimonial é o melhor caminho para uma partilha mais rápida e eficaz, garantindo a proteção do patrimônio. O advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito de Famílias e Sucessões, explica que o meio judicial deve ser a última alternativa para solucionar possíveis conflitos empresariais familiares nesse momento. "A judicialização comumente acarreta um ônus financeiro e pessoal desgastante para todos os envolvidos, e prejudicial para o patrimônio. A elaboração de um bom planejamento patrimonial e sucessório permite estabelecer regras e estruturar uma divisão de herança sadia, sendo benéfico sobretudo para empresas de pequeno e médio porte", comenta.

Startup capixaba

A plataforma MedAssist, que presta atendimento online 24 horas, criada pelo ortopedista e especialista em traumatologia, Nilo Neto, foi uma das 40 selecionadas para participar da etapa de Missão Virtual do Ciclo Singapura do Startup OutReach Brasil. A startup foi selecionada pela Apex Brasil.

INAUGURAÇÃO

Walmer Junior, Cátiane Nascimento, a dentista Natália Dornelas, Lastenia Rangel e Daniel Magnus: em inauguração de novo consultório, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

